Médico de Fabiana Justus explica risco após ela passar por cirurgia simples

Fabiana Justus passa por cirurgia simples e com anestesia local para remover algo que a incomodava e o médico dela explica o que era e qual era o risco

A influenciadora digital Fabiana Justus passou por uma cirurgia simples e em consultório nesta semana. Por meio das redes sociais, ela contou que descobriu um cisto sebáceo nas costas e decidiu removê-lo com um cirurgião plástico. Assim, o médico dela, o Dr. Murillo Fraga, explicou o que é o cisto sebáceo, como remover e qual é o risco .

Fabiana contou que o cisto apareceu na gravidez do seu terceiro filho, Luigi, de 1 ano, e ela ficava incomodada com a aparência do cisto sebáceo, que era uma bolinha em destaque nas suas costas. "Eu vou tirar um cisto sebáceo que tenho nas minhas costas. É um cisto que não é nada. Era bem pequeno, quando eu engravidei do Luigi, ele cresceu e virou uma bola nas minhas costas. Não é nada, mas me incomoda, acho muito feio. Toda roupa que eu coloco, eu fico olhando a bolinha ”, afirmou ela.

Então, a influencer contou que decidiu fazer a cirurgia simples após conversar com seus médicos e receber o aval deles. "A dermatologista falou que é super tranquilo e meus médicos falaram que é só anestesia local e tira no consultório. Eu vou tirar porque não aguento mais ela”, afirmou.

Médico explica tudo sobre o cisto sebáceo

Logo depois de Fabiana Justus contar que removeu o cisto sebáceo, o médico dela, o cirurgião plástico Dr. Murillo Fraga, apareceu nos stories para contar como é o procedimento. Ele explicou que é uma cirurgia simples. Além disso, ele explicou que ficar com o cisto no corpo pode causar riscos futuros, como a inflamação.

"A Fabi veio para tirar o cisto sebáceo. O que é o cisto sebáceo? É o entupimento da glândula sebácea. Quando a glândula entope, a produção da glândula, o sebo, vai acumulando e forma um cisto envolta. Ele forma uma cavidade preenchida por sebo e recoberta por uma parede que é o próprio cisto”, disse ele.

Então, o doutor contou que a cirurgia é necessária para o sucesso da resolução do problema. "O tratamento disso é cirúrgico, não adianta só drenar o cisto. Muitas vezes, aquela cápsula fica e o cisto volta a reformar. Tem que tirar completamente o cisto em uma cirurgia pequena. A gente remove toda a formação do cisto para que ele não volte a recorrer naquela região”, declarou.

Por fim, ele falou sobre o risco de viver com o cisto por muito tempo. " O risco do cisto sebáceo é basicamente a infecção. Às vezes faz uma inflamação e um abscesso e isso é ruim ”, finalizou.

Fabiana Justus mostra como era o cisto em suas costas

Fabiana Justus mostra como era o cisto sebáceo após a cirurgia simples

Leia também: Fabiana Justus impressiona com detalhes da festa das filhas: 'Jardim encantado'