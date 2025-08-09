CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico dá dicas de alimentação para celebridades da Dança dos Famosos: 'Fundamental'
Bem-estar e Saúde / ENTENDA!

Médico dá dicas de alimentação para celebridades da Dança dos Famosos: 'Fundamental'

Com a nova temporada da Dança dos Famosos, celebridades se preparam de forma intensa para a competição; entenda a importância da alimentação

Dr. Marcelo Silva
por Dr. Marcelo Silva

Publicado em 09/08/2025, às 12h40

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
Parte do elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Globo
Parte do elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Globo

A nova temporada da Dança dos Famosos já está dando o que falar após a divulgação do elenco estrelado. Agora, as celebridades escolhidas para a competição se preparam para semanas intensas de ensaios, coreografias e movimentação. Para além da técnica e ritmo, há um fator que pode influenciar diretamente o desempenho dos participantes: a alimentação.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nutrólogo Marcelo Antonio Silva reforça a importância de uma alimentação rica em nutrientes e com menor carga inflamatória para quem vai encarar a Dança dos Famosos, e viver o movimento de forma intensa.

"A dança exige condicionamento físico, agilidade, resistência e, principalmente, uma boa recuperação muscular. Para isso, é não só da parte física evitar alimentos pró-inflamatórios, que prejudicam a recuperação, aumentam dores pós-treino e afetam o rendimento", afirma o especialista.

Leia também: Wanessa Camargo revela por que aceitou participar da Dança dos Famosos: 'Isso me motivou'

De acordo com o nutrólogo, a alimentação ideal precisa de uma menor presença de glúten, presente no trigo, cevada e centeio, por exemplo; menos laticínios com caseína e açúcar refinado. Esses alimentos podem prejudicar o intestino e impactar a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA, comprometendo o foco, a disposição e até o bem-estar emocional.

"A performance na dança depende não só da parte física, mas também da saúde mental. Alimentos ricos em taurina, como carne vermelha, fígado, coração de galinha, além de peixes com ômega 3, ajudam na cognição, no foco e na recuperação muscular. E tudo isso se reflete na desenvoltura dos participantes no palco", orienta o médico.

As celebridades escolhidas para a Dança dos Famosos foram anunciadas no último domingo, 3, no programa Domingão com Huck (Globo). Agora, os participantes se desafiarão nas fases de grupo. Confira aqui todos os competidores da temporada e revele para quem vai sua torcida!

FIQUE POR DENTRO DAS PREVISÕES PARA A DANÇA DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL:

Dr. Marcelo Silva

Dr. Marcelo Silva (CRM 107.18 MT | CRM-SP 153.750)Médico especialista em Nutrologia pela USP, com formação internacional em tratamento da obesidade, com cursos como - Blackburn Course in Obesity Medicine da Harvard Medical School. CEO do Complexo Afthonos, maior complexo no seguinte do Centro oeste, referência nacional em medicina integrativa, prevencao de doencas,  longevidade e emagrecimento. Com mais de 15 mil pacientes atendidos ao longo de 8 anos de atuação, é reconhecido por sua abordagem moderna, provocadora e sem modismos, unindo ciência, saúde preventiva e qualidade de vida.

dança dos famososalimentaçãoDomingão com Huck
Dança dos Famosos Dança dos Famosos  

Leia também

ENTENDA!

O sambista Arlindo Cruz - Foto: Reprodução/Instagram @arlindocruzdobem

Médico explica cuidados paliativos que Arlindo Cruz recebia após AVC: 'Aliviar o sofrimento'

Coração de mãe

Maíra Cardi desabafa após cirurgia da filha - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi desabafa ao ver a filha ser sedada após cirurgia: 'Chorava muito'

Cuidados!

Maíra Cardi se emociona ao ver a filha entrando em cirurgia - Reprodução/Instagram

Maíra Cardi se emociona ao ver a filha indo para cirurgia: 'Entrou sorrindo'

Entenda!

Wanessa Camargo - Reprodução/Instagram

Wanessa Camargo revela crise e psicóloga diz: 'É um medo irracional que pode se generalizar'

Diagnóstico

Faustão - Foto: Reprodução / Instagram

Médico explica o que é a sepse, quadro que atingiu Faustão antes de transplante

LUTO

Arlindo Cruz estava internado em um hospital no Rio - Foto: Reprodução/Instagram

Médico explica sequelas graves que afetaram Arlindo Cruz após o AVC: 'Áreas cerebrais destruídas'

Últimas notícias

O sambista Arlindo CruzMédico explica cuidados paliativos que Arlindo Cruz recebia após AVC: 'Aliviar o sofrimento'
Carol Peixinho exibe barrigão de grávidaCom look 'inadequado', Carol Peixinho exibe barrigão de grávida na academia
A apresentadora Cissa Guimarães durante o programa especial do Sem Censura, em homenagem a Arlindo Cruz'Arlindo Cruz é tão genial que organizou a data da celebração da passagem dele', diz Cissa Guimarães
Gilda desmascara mais um personagem para RaquelVale Tudo: Gilda desmascara mais um personagem para Raquel; saiba quem
Parte do elenco da Dança dos Famosos 2025Médico dá dicas de alimentação para celebridades da Dança dos Famosos: 'Fundamental'
Jojo Todynho celebra dois anos de cirurgia bariátricaDe vestido micro, Jojo Todynho celebra dois anos de cirurgia bariátrica
Maíra Cardi desabafa após cirurgia da filhaMaíra Cardi desabafa ao ver a filha ser sedada após cirurgia: 'Chorava muito'
Os participantes da Dança dos Famosos 2025 foram anunciados no último domingo, 3Vidente faz previsão para Fernanda Paes Leme na Dança dos Famosos: 'Pode viver uma crise'
Dia dos Pais: filmes que pais e filhos fizeram juntosDia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos
Tati Machado mostra festinha de seu aniversárioTati Machado mostra como celebrou seu aniversário após perda gestacional
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade