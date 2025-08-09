Médico dá dicas de alimentação para celebridades da Dança dos Famosos: 'Fundamental'

Com a nova temporada da Dança dos Famosos, celebridades se preparam de forma intensa para a competição; entenda a importância da alimentação
A nova temporada da Dança dos Famosos já está dando o que falar após a divulgação do elenco estrelado. Agora, as celebridades escolhidas para a competição se preparam para semanas intensas de ensaios, coreografias e movimentação. Para além da técnica e ritmo, há um fator que pode influenciar diretamente o desempenho dos participantes: a alimentação.
Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nutrólogo Marcelo Antonio Silva reforça a importância de uma alimentação rica em nutrientes e com menor carga inflamatória para quem vai encarar a Dança dos Famosos, e viver o movimento de forma intensa.
"A dança exige condicionamento físico, agilidade, resistência e, principalmente, uma boa recuperação muscular. Para isso, é não só da parte física evitar alimentos pró-inflamatórios, que prejudicam a recuperação, aumentam dores pós-treino e afetam o rendimento", afirma o especialista.
De acordo com o nutrólogo, a alimentação ideal precisa de uma menor presença de glúten, presente no trigo, cevada e centeio, por exemplo; menos laticínios com caseína e açúcar refinado. Esses alimentos podem prejudicar o intestino e impactar a produção de neurotransmissores como serotonina, dopamina e GABA, comprometendo o foco, a disposição e até o bem-estar emocional.
"A performance na dança depende não só da parte física, mas também da saúde mental. Alimentos ricos em taurina, como carne vermelha, fígado, coração de galinha, além de peixes com ômega 3, ajudam na cognição, no foco e na recuperação muscular. E tudo isso se reflete na desenvoltura dos participantes no palco", orienta o médico.
As celebridades escolhidas para a Dança dos Famosos foram anunciadas no último domingo, 3, no programa Domingão com Huck (Globo). Agora, os participantes se desafiarão nas fases de grupo. Confira aqui todos os competidores da temporada e revele para quem vai sua torcida!
Dr. Marcelo Silva (CRM 107.18 MT | CRM-SP 153.750)Médico especialista em Nutrologia pela USP, com formação internacional em tratamento da obesidade, com cursos como - Blackburn Course in Obesity Medicine da Harvard Medical School. CEO do Complexo Afthonos, maior complexo no seguinte do Centro oeste, referência nacional em medicina integrativa, prevencao de doencas, longevidade e emagrecimento. Com mais de 15 mil pacientes atendidos ao longo de 8 anos de atuação, é reconhecido por sua abordagem moderna, provocadora e sem modismos, unindo ciência, saúde preventiva e qualidade de vida.
