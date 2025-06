Médico dá cinco dicas de tratamento de Tendinite que afetou Gusttavo Lima

Gusttavo Lima sofreu com tendinite e precisou de um tratamento de urgência; em entrevista à CARAS, o Dr. Fábio Jennings dá dicas de como tratá-la

O sertanejo Gusttavo Lima sofreu com tendinite e revelou o diagnóstico no final de 2023 durante uma live do seu projeto Paraíso Particular. Na época, ele contou: "O médico aplicou uma agulha, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Ele disse: “Você é um homem ou um saco de batatas”. Eu disse: “Um saco de batatas”. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Fabio Jennings, médico reumatologista, deu cinco dicas de como lidar com a doença.

O que é uma tendinite?

Anteriormente, o especialista contou em entrevista ao veículo o que são as tendinites. Ele explicou, também, que o termo não está errado, embora seja comum outro nome no meio científico: "O termo 'tendinite' foi substituído por tendinopatia porque atualmente já se sabe que não há inflamação no tendão e sim, alterações na estrutura e função das suas fibras de colágeno. As regiões do corpo onde mais acontecem são os ombros, cotovelos, punhos e joelhos", explicou.

Como cuidar da tendinite?

Envolvendo um diagnóstico precoce, a fisioterapia é uma das soluções mais efetivas no tratamento da doença, alinhados a medicações de controle para doenças associadas. É importante ressaltar que o especialista contou que a preocupação vem quando gestos simples (como abrir um pote) começam a incomodar. Abaixo, o Dr. Fabio Jennings lista cinco dicas para cuidar melhor da tendinite e ter uma recuperação plena:

"Como geralmente as tendinites são lesões de sobrecarga, é importante identificar os fatores causais biomecânicos no ambiente de trabalho e, na prática de exercícios físicos ou esportes. Erros posturais durante a execução de movimentos, aumentos bruscos de cargas ou de volume de exercícios e falta de periodização de treinos são comumente identificados nas pessoas com tendinites." "Nos casos de demora na resolução da tendinite ou ocorrência de lesões em outras partes do corpo, o diagnóstico deve ser reavaliado e causas sistêmicas devem ser investigadas. Doenças metabólicas como diabete e da tiroide, doenças reumáticas e alterações hormonais são algumas das condições que favorecem ao aparecimento de tendinites." "Quando iniciar a dor em algum tendão que não melhore em poucas semanas, melhor procurar um médico para que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos precocemente. A manutenção de uma sobrecarga em um tendão pode levar a alterações estruturais crônicas e até a rotura completa." "A dor é um sinal de alerta! É necessário respeitar os limites do corpo. Ao sentir dor persistente nos tendões, rever as posturas no trabalho, na academia e nos esportes. Reduzir as cargas e a intensidade dos exercícios para não levar o corpo à exaustão." "O tratamento das tendinites é prolongado e geralmente é necessária fisioterapia. Nos casos de dor intensa ou refratários, pode-se fazer infiltração local com corticosteroides e terapia de ondas de choque. Então, tenha paciência."

CONFIRA PUBLICAÇÃO DO CANTOR GUSTTAVO LIMA NO INSTAGRAM: