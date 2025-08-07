Médico comenta tragédia envolvendo esposa de jornalista da Record: 'O risco é real'

Complicações internas podem surgir horas depois do impacto, alerta médico em entrevista à CARAS Brasil sore caso da esposa de jornalista da Record
Prestes a se casar, o jornalista Marcus Marinho, que apresenta o RJ no Ar, da Record Rio, anunciou a morte da noiva, Luana de Paula, nesta semana. Segundo o comunicador, a companheira foi vítima de um acidente de moto há duas semanas.
Luana sofreu uma queda enquanto fazia uma corrida como passageira de moto por aplicativo e não resistiu aos ferimentos. Ela lutou pela vida em um hospital, mas apresentou complicações ainda desconhecidas.
CARAS Brasil entrevista o Dr. Elzo Mattar, médico clínico geral e cardiologista, que explica sobre como o corpo reage em casos de queda de moto. Segundo o especialista, os impactos sofridos são causadores de cenários mais graves.
“Em uma queda de moto, o corpo está exposto a uma série de impactos que podem afetar múltiplos sistemas ao mesmo tempo. As lesões mais comuns incluem fraturas, traumatismos cranianos, escoriações e contusões, mas dependendo da gravidade do acidente, órgãos internos também podem ser comprometidos”, explica.
“Traumatismos crânio-encefálicos, lesões na coluna vertebral, hemorragias internas e perfurações de órgãos vitais, como pulmões e fígado, são situações que podem colocar a vida do paciente em risco imediato. Por isso, mesmo que a pessoa esteja consciente após a queda, é fundamental uma avaliação médica completa e urgente”, aconselha.
Elzo chama a atenção para a importância de usar itens de segurança ao andar em meios de transporte abertos. O mesmo se aplica a veículos fechados, o que reduz as chances de uma fatalidade em casos de acidentes como o sofrido pela esposa do jornalista da Record há duas semanas.
“Muitos casos graves poderiam ser evitados com o uso correto de itens de segurança. E qualquer queda de moto deve ser levada a sério. Às vezes, a lesão interna não é perceptível logo nos primeiros momentos", finaliza o médico.
Dr. Elzo Mattar – Especialista em Clínica Médica e Cardiologia - DR. ELZO MATTAR - CRM SP 119870 / RQE - 102445 (clínica médica)O Dr. Elzo Mattar é médico formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, com especialização em Clínica Médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica – AMB e em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia – AMB.Atualmente, integra o corpo clínico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo/SP, e exerce importantes funções acadêmicas e assistenciais. É docente da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP).Além disso, Dr. Elzo Mattar é Diretor Clínico do Hospital de Base de São José do Rio Preto e Coordenador Geral da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) – Regional Rio Preto (gestão 2024/2026).
DOMINGÃO COM HUCK
Médico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'
CLIMATÉRIO
Médico aponta sobre síndrome de Priscila Fantin durante Dança dos Famosos: 'Níveis de estresse'
|Bruna Biancardi explode o fofurômetro com foto inédita da filha caçula
|Isabella Scherer exibe sua cozinha que foi inspirada em fogão de R$ 50 mil
|Chocolate: 5 receitas deliciosas para aproveitar as baixas temperaturas
|Nando Cunha celebra 30 anos de carreira com personagem que rompe estereótipos
|Giovanna Antonelli renova o visual para celebrar novidade na vida profissional
|Êta Mundo Melhor!: Carta de fã misterioso mexe com o coração de Dita
|Ex-marido de Kelly Clarkson morre apenas 1 dia após ela tomar decisão radical
|Médico faz alerta sobre dores de Catia Fonseca na Dança dos Famosos: 'Condição benigna'
|Cauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio
|Tarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'