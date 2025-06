Médico comenta caso de Sophia Valverde e aponta autoexame: 'Conheçam seus corpos'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Elge Werneck fala sobre nódulos e reforça quais passos devem ser seguidos para casos como de Sophia Valverde

A atriz Sophia Valverde (19), conhecida por protagonizar as novelas As Aventuras de Poliana e Poliana Moça, do SBT, viveu uma experiência que mudou sua relação com o próprio corpo. Aos 16 anos, ela precisou passar por uma cirurgia para retirar um nódulo mamário benigno, um fibroadenoma, descoberto no fim de 2021. O procedimento aconteceu em maio de 2022 e serviu de alerta para outras jovens.

Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, o médico oncologista Elge Werneckcomentou o caso da artista e explicou como mulheres, inclusive as mais jovens, podem identificar alterações precocemente nas mamas: "Conheçam seus corpos", aconselha o oncologista

Sophia só percebeu que havia algo diferente durante um momento simples do dia a dia: ao passar protetor solar, notou a alteração e decidiu investigar. Para o especialista, esse tipo de atenção ao corpo pode ser decisivo.

“Sempre oriento minhas pacientes: conheçam seus corpos. Não só as mamas, mas todo ele. Observá-lo nos informa alterações que apareçam com o passar do tempo”, explica Werneck.

Apesar da importância do toque, ele alerta que o autoexame não substitui a consulta médica:

“Assim, todas as mulheres devem se tocar e se conhecer sempre, mas que isso JAMAIS minimize a necessidade de ir ao médico e seguir avaliações regulares”, completa.

E depois do diagnóstico?

Segundo o especialista, nem todo nódulo exige intervenção cirúrgica, especialmente quando o diagnóstico é de benignidade, como no caso da atriz.

“Nódulos benignos, em sua grande maioria, não necessitam tratamento. Há situações em que nódulos grandes causando dor ou ainda tumores mais complexos com prognóstico preocupante necessitem de alguma abordagem cirúrgica, mas essas são situações incomuns”, afirma o médico.

Por isso, a atenção deve continuar mesmo após um diagnóstico tranquilizador: “O controle clínico e radiológico nos dá informações sobre a evolução e possíveis mudanças em relação à gravidade desse tumor. Dessa forma, sigo orientando: sigam regularmente com seu médico de confiança”, reforça.

