Bem-estar e Saúde / ENTENDA

Médico chama atenção para quadro de Bolsonaro: ‘É um dos tipos mais comuns de câncer de pele’

O ex-presidente Jair Bolsonaro teve seu estado de saúde atualizado e recebeu o resultado do laudo das leões de pele na quarta-feira, 17; entenda o quadro dele

Dr. Jorge Abissamra
Por Dr. Jorge Abissamra
Na quarta-feira, 17, um boletim médico foi emitido e trouxe a informação de que Bolsonaro foi diagnosticado com câncer de pele - Foto: Reprodução/Instagram @jairmessiasbolsonaro
O ex-presidente Jair Bolsonaro recebeu o laudo com o resultado da análise das lesões de pele que foram removidas no último final de semana. Na quarta-feira, 17, um boletim médico foi emitido e trouxe a informação de que ele foi diagnosticado com câncer de pele, mas só precisará de acompanhamento periódico.

Dr. Jorge Abissamra é médico (145307 CRM SP) pela Universidade de Santo Amaro e especialista em Clínica Médica pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Atualmente é coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Também atua como diretor da Oncologia da Amo Saúde e possui experiência na área de Clínica Médica, com ênfase em Oncologia.

