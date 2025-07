Médico chama a atenção para o pós-operatório de Edu Guedes: 'Envolve riscos'

Edu Guedes realizou uma cirurgia delicada após a descoberta de um tumor no pâncreas; o apresentador da RedeTV! teve seu estado de saúde atualizado

Edu Guedes (51) teve seu quadro de saúde atualizado na manhã da segunda-feira, 7, no 'Fica Com a Gente', programa da RedeTV!. O chef de cozinha passou por uma cirurgia delicada no último fim de semana para retirar um tumor no pâncreas . Agora, ele se recupera e segue evoluindo de forma positiva. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista.

Em nota divulgada pela RedeTV!, emissora em que o apresentador trabalha atualmente, eles informaram que: "Edu passou bem a noite, está estável e evoluindo de forma positiva". Por meio de sua assessoria de imprensa, o apresentador falou pela primeira vez sobre o assunto em um comunicado oficial da emissora : "Esse não é o fim, mas sim um recomeço", declarou o chef de cozinha.

O que diz o oncologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra Filho, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho. Ele explica que existem diversos tipos de tumores no pâncreas.

"A cirurgia costuma ser recomendada quando o tumor é localizado, ou seja, ainda restrito ao pâncreas, sem comprometimento de órgãos vizinhos ou metástases à distância. O procedimento mais comum é a duodenopancreatectomia, também conhecida como cirurgia de Whipple, que é complexa e exige boa condição clínica do paciente. O diagnóstico exato só pode ser confirmado por biópsia e avaliação anatomopatológica", afirma.

Quais os cuidados?

A assessoria de imprensa do apresentador informou que os próximos sete dias serão bastante delicados. O oncologista aponta quais os cuidados necessários com Edu Guedes durante esta fase após operação.

"O pós-operatório envolve riscos de infecção, sangramentos, fístulas pancreáticas, distúrbios metabólicos e complicações nutricionais. Além disso, o impacto emocional também é relevante, especialmente enquanto se aguarda o resultado final da biópsia e a definição de tratamento complementar, como quimioterapia, se necessário", alerta.

Dados que chamam a atenção

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS) , a projeção feita em 2012 indicava que, até 2030, o número de novos casos de câncer por ano chegaria a 20 milhões. No entanto, essa marca já foi atingida em 2022. Apesar deste cenário, o Dr. Jorge tranquiliza que os tratamentos vem avançando. O oncologista aponta alguns cuidados com pacientes oncológicos após uma operação para retirada de tumor no pâncreas.

"Os cuidados após a cirurgia incluem monitoramento em UTI nas primeiras 24-72 horas, suporte nutricional, controle da dor, fisioterapia respiratória e acompanhamento oncológico. A recuperação é gradual e pode levar semanas ou até meses. Importante ressaltar que a retirada de parte do pâncreas ou do órgão inteiro pode deixar o paciente diabético. A depender do tipo do tumor e da resposta à cirurgia, o paciente poderá ser encaminhado para novas etapas do tratamento oncológico", finaliza o especialista.

CONFIRA UMA PUBLICAÇÃO RECENTE DO CHEF DE COZINHA E APRESENTADOR EDU GUEDES NAS REDES SOCIAIS: