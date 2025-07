Médico avalia Edu Guedes após diagnóstico de tumor: ‘Isso é algo raro’

Ana Hickmann revelou que Edu Guedes já recebeu alta médica após realizar uma cirurgia delicada para retirada do tumor no pâncreas; confira

O apresentador Edu Guedes (51) foi diagnosticado com tumor no pâncreas. O apresentador deu detalhes do seu quadro de saúde. Em seu canal no YouTube, ele contou sobre as dores que sentiu antes de procurar um médico e o momento em que precisou ir às pressas ao pronto-socorro. Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil, entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista.

O apresentador revelou que seu diagnóstico foi feito bem no início da doença e o tumor estava em uma parte do órgão que podia ser removida. Guedes descobriu o tumor após uma crise renal e, ao realizar mais exames específicos, foi descoberto o quadro, sendo necessária a cirurgia de remoção. Nesta sexta-feira, 11, ele recebeu alta hospitalar pela manhã e foi recebido em casa com um almoço especial preparado pela esposa, a apresentadora Ana Hickmann .

'Isso é algo raro'

O Dr. Jorge Abissamra Filho, médico oncologista e especialista em Oncologia Clínica pelo Instituto de Câncer Arnaldo Vieira de Carvalho, tumores na cauda do pâncreas, como foi o caso do apresentador, quando descobertos precocemente, têm prognóstico melhor.

"O Edu Guedes teve um enorme benefício por ter diagnosticado o tumor em fase inicial. Isso é algo raro no câncer de pâncreas, que infelizmente costuma ser silencioso e só dá sintomas quando já está mais avançado", declara.

Tratamento precoce

No ano de 2023, o Instituto Nacional de Câncer (INCA) estimou que, em 2023, serão diagnosticados 10.980 casos de câncer de pâncreas no país, um número significativo. Porém, no caso de Edu Guedes o tumor estar localizado na cauda e ser ressecável coloca o caso entre os mais favoráveis possíveis.

"É claro que todo câncer exige vigilância, mas ele teve acesso ao diagnóstico precoce, realizou a cirurgia e agora tem uma perspectiva muito positiva, principalmente se mantiver o acompanhamento adequado", finaliza o oncologista ao avaliar o caso do apresentador Edu Guedes.

