Médico avalia diagnóstico de transtorno do filho de Maíra Cardi: 'Podem persistir pela vida toda'

Na última quarta-feira (28), Maíra Cardi (41) usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar aos fãs uma informação sobre sua vida pessoal. A influenciadora digital confessou que Lucas Cardi Rangel (24), seu filho mais velho, foi diagnosticado com hiperatividade e dislexia ainda quando era criança. Hoje, o filho da criadora de conteúdo já conta com a ajuda de profissionais para lidar com o diagnóstico.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr Sergio Jordy explica mais detalhes do diagnóstico de hiperatividade relatada por Maira Cardi, que geralmente se refere ao que chamamos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH): "Comumente com características de dificuldade para atenção sustentada, impulsividade. Que começam na infância e podem persistir pela vida toda".

"Os principais sinais são a falta de atenção e foco nas atividades, inquietação, fala excessiva, interrompe conversas e as outras pessoas quando estão falando, impulsividade, dificuldade de terminar as tarefas e desorganização", acrescenta.

Já a dislexia é um transtorno mais específico da aprendizagem que afeta a capacidade de leitura e escrita e diferenciação dos sons da língua falada, causando dificuldade e lentidão para ler, aprender, memorizar letras, sílabas ou palavras. "Mas a inteligência é preservada, a dificuldade é na diferenciação de símbolos da linguagem e sons", enfatiza.

Em seu relato, a influenciadora digital contou que o filho passou por 16 profissionais e fez uma bateria de exames antes de receber o diagnóstico. À CARAS Brasil, o neurologista falou sobre a importância do acompanhamento. "Sem tratamento, essas condições podem sim causar prejuízo no desenvolvimento e formação das habilidades e desempenho escolar da criança. Geralmente, o acompanhamento deve ser por equipe multidisciplinar envolvendo neurologista, psicopedagogia, fonoaudiologia, psicologia e a própria escola", finaliza.

