Médico avalia decisão da ex-nora de Angélica envolvendo tumor: 'É preciso considerar riscos'

Duda Guerra, ex-namorada de Benício Huck e ex-nora de Angélica e Luciano Huck, revelou decisão envolvendo um tumor ósseo na perna

A ex-namorada de Benício Huck, Duda Guerra, falou sobre a decisão de não ter feito a cirurgia para retirar o tumor benigno que tem no osso da perna. A influenciadora digital comentou que resolveu não passar pela cirurgia por conta do risco da operação e da cicatriz que ela deixaria na perna. Ela tem um osteocondroma.

O que diz o oncologista?

Para entender mais sobre o assunto, a CARAS Brasil entrevista o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista e coordenador da Oncologia da Hospital Santa Clara e coordenador da Oncologia da HapVida Intermedica NotreDame. Ele explica.

"Osteocondroma é um tumor benigno, ou seja, não cancerígeno, formado por crescimento anormal de osso e cartilagem na superfície de um osso, geralmente próximo à placa de crescimento. Muitos osteocondromas são encontrados sem causar dor, são massas firmes, imóveis e indolores", declara.

Por que não remover?

Nas redes sociais, Duda Guerra reforçou que passou por uma avaliação com o médico e tomou a decisão de não tirar no momento: "Optei por não tirar. Toda cirurgia tem um risco, a cicatriz fica muito "feia". E eu consigo conviver com ele.Meu médico falou que se a dor fosse suportável para mim eu poderia não tirar. Tem dias que vem uma dor bem forte, mas logo passa", relatou em seus stories.

O Dr. Jorge Abissamra aponta que a decisão de não remover o osteocondroma pode ser adequada quando os sintomas são toleráveis. No caso da Duda, o tumor está causando dor moderada, mas o médico avaliou que, por enquanto, não há indicação cirúrgica imediata.

"É preciso considerar riscos da cirurgia, potencial cicatriz e se o desconforto interfere na qualidade de vida. Se a dor for bem controlada e não houver sinais de complicações, o acompanhamento clínico e radiológico é opção segura", finaliza ao analisar casos como da influenciadora Duda Guerra.

