Médico avalia atitude de Leonardo e alerta: 'A conta vai chegar'

Ícone da música sertaneja, o cantor Leonardo revelou que fez uma pausa no consumo de bebidas alcoólicas após o diagnóstico de gastrite

No fim de junho, Leonardo (61) revelou que fez uma pausa na bebida. Durante um de seus shows, o cantor desabafou com a plateia que recebeu o diagnóstico de gastrite e, por isso, precisou parar de consumir bebidas alcoólicas. Porém, o músico contou que a atitude durou pouco tempo, o que chamou a atenção para as complicações que o consumo excessivo de álcool pode trazer.

Para entender melhor os benefícios da pausa no álcool e os possíveis problemas que o consumo excessivo pode trazer, a CARAS Brasil entrevistou o médico nutrólogo Marcelo Antonio Silva. O especialista aponta que a pausa de Leonardo é uma boa atitude, especialmente a longo prazo .

O que diz o médico?

"Não existe uma dose considerada saudável para bebida alcoólica. O que existe é equilíbrio. Cientificamente, já se sabe que o excesso começa a partir de duas taças ou dois drinks por dia", começa o especialista em emagrecimento.

De acordo com o médico, o consumo de álcool, mesmo que social, precisa ser encarado com responsabilidade. A ingestão contínua pode representar riscos para a saúde e, em muitos casos, pode ser prejudicial mesmo em pequenas quantidades.

"Se você tomar uma lata de cerveja por dia, no fim do ano terá consumido mais de 300 latas. Parece pouco, mas não é. Isso afeta o organismo. O álcool está relacionado ao aumento do risco de diversos tipos de câncer, além de contribuir para gastrite, refluxo, má digestão, cansaço, inchaço, queda de cabelo, gordura no fígado, hipotireoidismo, cirrose, infarto e até demências como o AVC", alerta.

Marcelo ainda reforça que um dos grandes perigos está na banalização do consumo. "Tomar duas taças no fim de semana para socializar pode ser pontual. Mas se isso vira rotina e a pessoa 'encharca a lata' todos os fins de semana, a conta vai chegar."

"O ideal é que o consumo de bebida alcoólica esteja ligado a momentos de celebração, como era antigamente com o doce: só no aniversário. Hoje, infelizmente, temos facilidade demais para consumir tudo o tempo todo", completa o nutrólogo.

O impacto do consumo de álcool no Brasil

O consumo de bebidas alcoólicas no Brasil tem um impacto significativo, tanto em questões relacionadas à saúde pública, quanto economicamente. De acordo com um estudo realizado pela Fiocruz em 2024, o custo anual do consumo de álcool no país é estimado em R$ 18,8 bilhões.

Deste valor, aproximadamente R$ 1,1 bilhão são destinados a internações e procedimentos ambulatoriais do Sistema Único de Saúde (SUS), enquanto R$ 17,7 bilhões são destinados a custos indiretos, como mortes prematuras e afastamento do trabalho, por exemplo.

Segundo a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS) 2019, cerca de 47,8 mil mortes podem ser atribuídas ao consumo de álcool, com uma predominância em homens. Atualmente, o SUS oferece cuidados e tratamentos para pessoas com problemas relacionadas ao consumo excessivo de álcool, com foco na prevenção, redução de danos e tratamento.

