Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'

  1. Bem-estar e Saúde
Bem-estar e Saúde

Com a nova temporada da Dança dos Famosos, celebridades se preparam de forma intensa para a competição; saiba a importância da suplementação

Dr. Marcelo Silva
por Dr. Marcelo Silva

Publicado em 10/08/2025, às 17h30

Elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo
Elenco da Dança dos Famosos 2025 - Foto: Reprodução/Globo

Com a nova temporada da Dança dos Famosos a todo o vapor, os competidores da edição de 2025 já começam a se preparar para as apresentações intensas que serão feitas no Domingão com Huck (Globo). Além de treinos estratégicos e ensaios, as celebridades também precisam se atentar a alimentação balanceada e até mesmo suplementação.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nutrólogo Marcelo Antonio Silva explica que alguns suplementos podem ser bons aliados para as celebridades que toparam encarar o desafio da Dança dos Famosos. "Creatina, ômega 3, NADH e vitamina D", começa.

"São substâncias que auxiliam no fornecimento de energia celular, ajudam na regeneração muscular e mantêm o corpo funcionando com mais eficiência. E é sempre bom lembrar: uma avaliação hormonal também faz toda diferença em competições de alto nível como essa. Quando os hormônios estão equilibrados, o desempenho melhora visivelmente."

O médico, especialista em emagrecimento, ainda diz que a combinação de uma alimentação estratégica, suplementação adequada e um acompanhamento individualizado é o segredo para avançar na competição e brilhar na pista, além de manter hábitos saudáveis.

"A dança exige condicionamento físico, agilidade, resistência e, principalmente, uma boa recuperação muscular. Para isso, é não só da parte física evitar alimentos pró-inflamatórios, que prejudicam a recuperação, aumentam dores pós-treino e afetam o rendimento", completa.

As celebridades escolhidas para a Dança dos Famosos foram anunciadas em 3 de agosto, no programa Domingão com Huck (Globo). Agora, os participantes se desafiarão nas fases de grupo. Confira aqui todos os competidores da temporada e revele para quem vai sua torcida!

Dr. Marcelo Silva (CRM 107.18 MT | CRM-SP 153.750)Médico especialista em Nutrologia pela USP, com formação internacional em tratamento da obesidade, com cursos como - Blackburn Course in Obesity Medicine da Harvard Medical School. CEO do Complexo Afthonos, maior complexo no seguinte do Centro oeste, referência nacional em medicina integrativa, prevencao de doencas,  longevidade e emagrecimento. Com mais de 15 mil pacientes atendidos ao longo de 8 anos de atuação, é reconhecido por sua abordagem moderna, provocadora e sem modismos, unindo ciência, saúde preventiva e qualidade de vida.

Elenco da Dança dos Famosos 2025Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'
