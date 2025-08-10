Médico aponta suplementos aliados para competidores da Dança dos Famosos: 'Auxiliam'

Com a nova temporada da Dança dos Famosos, celebridades se preparam de forma intensa para a competição; saiba a importância da suplementação

Com a nova temporada da Dança dos Famosos a todo o vapor, os competidores da edição de 2025 já começam a se preparar para as apresentações intensas que serão feitas no Domingão com Huck (Globo). Além de treinos estratégicos e ensaios, as celebridades também precisam se atentar a alimentação balanceada e até mesmo suplementação.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico nutrólogo Marcelo Antonio Silva explica que alguns suplementos podem ser bons aliados para as celebridades que toparam encarar o desafio da Dança dos Famosos . "Creatina, ômega 3, NADH e vitamina D", começa.

"São substâncias que auxiliam no fornecimento de energia celular, ajudam na regeneração muscular e mantêm o corpo funcionando com mais eficiência. E é sempre bom lembrar: uma avaliação hormonal também faz toda diferença em competições de alto nível como essa. Quando os hormônios estão equilibrados, o desempenho melhora visivelmente."

O médico, especialista em emagrecimento, ainda diz que a combinação de uma alimentação estratégica, suplementação adequada e um acompanhamento individualizado é o segredo para avançar na competição e brilhar na pista, além de manter hábitos saudáveis.

"A dança exige condicionamento físico, agilidade, resistência e, principalmente, uma boa recuperação muscular. Para isso, é não só da parte física evitar alimentos pró-inflamatórios, que prejudicam a recuperação, aumentam dores pós-treino e afetam o rendimento", completa.

As celebridades escolhidas para a Dança dos Famosos foram anunciadas em 3 de agosto, no programa Domingão com Huck (Globo). Agora, os participantes se desafiarão nas fases de grupo. Confira aqui todos os competidores da temporada e revele para quem vai sua torcida!

