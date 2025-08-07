Médico aponta sobre síndrome de Priscila Fantin durante Dança dos Famosos: 'Níveis de estresse'

Nesta semana, Priscila Fantin relembrou o momento em que enfrentou o climatério antes de se consagrar campeã da Dança dos Famosos 2023
Nesta semana, Priscila Fantin (42) contou mais detalhes de uma situação que enfrentou nos bastidores da Dança dos Famosos 2023. Antes de se consagrar campeã do quadro do Domingão com Huck, a artista passou pelo início do climatério, uma fase de transição hormonal. Apesar dos perrengues, há uma série de medidas que podem ser tomadas para amenizar os sintomas.
Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que, para as mulheres passarem pelo climatério de forma mais leve, a primeira e principal dica é buscar informação qualificada. "É importante procurar um profissional qualificado e experiente, porque ainda são raros os profissionais que se dedicam a essa área e estão atualizados", destaca.
"É fundamental também ter bons hábitos de vida, cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos, principalmente exercícios de resistência e de força para evitar a perda de massa muscular que acontece também naturalmente na menopausa, ter bom sono e reduzir níveis de estresse. E claro, não ter medo de fazer o tratamento adequado", acrescenta.
O ginecologista reforça que a principal forma de amenizar os sintomas do climatério é com a terapia de reposição hormonal: "É importante enfatizar que não existe nenhuma sombra de dúvidas na literatura médica, nas recomendações de diretrizes mundiais, de que a terapia hormonal é recomendada para praticamente todas as mulheres, com raras exceções de eventuais contraindicações".
"Cada vez mais, novos estudos são publicados mostrando que, mesmo em situações que no passado se consideravam possíveis contraindicações, os benefícios da terapia hormonal ainda superam. É importante destacar que a terapia hormonal serve não só para alívio de sintomas desconfortáveis do climatério, mas também para prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento e está claramente associada a uma longevidade mais saudável", conclui sobre o caso da artista.
Dr. Igor Padovesi (CRM 134933) é médico ginecologista, autor do livro 'Menopausa Sem Medo' (Editora Gente), especialista em menopausa certificado pela North American Menopause Society (NAMS) e membro da International Menopause Society (IMS). Formado e pós-graduado pela USP, onde foi preceptor da disciplina de Ginecologia. Também é especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e criador do Instituto de Cirurgia Íntima, sendo reconhecido internacionalmente por sua liderança nessa área. É membro sênior da European Society of Aesthetic Gynecology (ESAG) e em 2024 conquistou dois prêmios de primeiro lugar em congressos mundiais com sua técnica de ninfoplastia a laser, realizada em consultório. Também é palestrante e mentor de médicos nas áreas de menopausa e cirurgias íntimas. Instagram: @dr.igorpadovesi
