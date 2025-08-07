CARAS Brasil
Busca
Facebook CARAS BrasilTwitter CARAS BrasilInstagram CARAS BrasilYoutube CARAS BrasilTiktok CARAS BrasilSpotify CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico aponta sobre síndrome de Priscila Fantin durante Dança dos Famosos: 'Níveis de estresse'
Bem-estar e Saúde / CLIMATÉRIO

Médico aponta sobre síndrome de Priscila Fantin durante Dança dos Famosos: 'Níveis de estresse'

Nesta semana, Priscila Fantin relembrou o momento em que enfrentou o climatério antes de se consagrar campeã da Dança dos Famosos 2023

Dr. Igor Padovesi e Júlia Wasko
por Dr. Igor Padovesi e Júlia Wasko

Publicado em 07/08/2025, às 15h00

WhatsAppFacebookTwitterFlipboardGmail
O médico explicou mais detalhes do climatério de Priscila Fantin - Reprodução/Instagram
O médico explicou mais detalhes do climatério de Priscila Fantin - Reprodução/Instagram

Nesta semana, Priscila Fantin (42) contou mais detalhes de uma situação que enfrentou nos bastidores da Dança dos Famosos 2023. Antes de se consagrar campeã do quadro do Domingão com Huck, a artista passou pelo início do climatério, uma fase de transição hormonal. Apesar dos perrengues, há uma série de medidas que podem ser tomadas para amenizar os sintomas.

Em entrevista à CARAS BrasilDr. Igor Padovesi explica que, para as mulheres passarem pelo climatério de forma mais leve, a primeira e principal dica é buscar informação qualificada. "É importante procurar um profissional qualificado e experiente, porque ainda são raros os profissionais que se dedicam a essa área e estão atualizados", destaca.

"É fundamental também ter bons hábitos de vida, cuidar da alimentação, praticar exercícios físicos, principalmente exercícios de resistência e de força para evitar a perda de massa muscular que acontece também naturalmente na menopausa, ter bom sono e reduzir níveis de estresse. E claro, não ter medo de fazer o tratamento adequado", acrescenta.

O ginecologista reforça que a principal forma de amenizar os sintomas do climatério é com a terapia de reposição hormonal: "É importante enfatizar que não existe nenhuma sombra de dúvidas na literatura médica, nas recomendações de diretrizes mundiais, de que a terapia hormonal é recomendada para praticamente todas as mulheres, com raras exceções de eventuais contraindicações".

"Cada vez mais, novos estudos são publicados mostrando que, mesmo em situações que no passado se consideravam possíveis contraindicações, os benefícios da terapia hormonal ainda superam. É importante destacar que a terapia hormonal serve não só para alívio de sintomas desconfortáveis do climatério, mas também para prevenção de doenças relacionadas ao envelhecimento e está claramente associada a uma longevidade mais saudável", conclui sobre o caso da artista.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE PRISCILA FANTIN

Leia também: Priscila Fantin chora ao expor desespero e milagre que viveu com o marido: ‘Me curei’

Dr. Igor Padovesi e Júlia Wasko

Dr. Igor Padovesi (CRM 134933) é médico ginecologista, autor do livro 'Menopausa Sem Medo' (Editora Gente), especialista em menopausa certificado pela North American Menopause Society (NAMS) e membro da International Menopause Society (IMS). Formado e pós-graduado pela USP, onde foi preceptor da disciplina de Ginecologia. Também é especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e criador do Instituto de Cirurgia Íntima, sendo reconhecido internacionalmente por sua liderança nessa área. É membro sênior da European Society of Aesthetic Gynecology (ESAG) e em 2024 conquistou dois prêmios de primeiro lugar em congressos mundiais com sua técnica de ninfoplastia a laser, realizada em consultório. Também é palestrante e mentor de médicos nas áreas de menopausa e cirurgias íntimas. Instagram: @dr.igorpadovesi

priscila fantin
Priscila Fantin Priscila Fantin   

Leia também

Internação

Faustão - Foto: Reprodução / Band

Faustão: Hospital fala pela primeira vez sobre internação

Desabafo

Thomaz Costa - Foto: Reprodução/Instagram

Thomaz Costa desabafa após ficar doente: 'Estou péssimo'

HYPNOBIRTHING

O médico explicou mais detalhes do método de hipnose usado por Carol Peixinho - Reprodução/Instagram

Médico alerta sobre hipnose usada para parto de filho de Carol Peixinho: 'Não funciona para todas'

Recuperação

Thiago Martins - Foto: Reprodução / Instagram

Thiago Martins revela susto com a saúde: ‘Foi um mês difícil para mim’

FAZ BEM?

Gaby Amarantos seguiu a dieta biogênica; médico alerta para riscos - Reprodução/Instagram

Médico alerta para dieta de Gaby Amarantos: 'Arriscada'

Tratamento

Camilla Luddington em Grey's Anatomy - Foto: Divulgação / ABC

Atriz de Grey’s Anatomy relata susto ao descobrir doença autoimune

Últimas notícias

Cauã Reymond mostra gravação com Usain Bolt e Ricardo TeodoroCauã Reymond e Ricardo Teodoro gravam Vale Tudo com Usain Bolt em praia do Rio
O influenciador digital Alvaro XaroTarólogo prevê confusão para Alvaro no Dança dos Famosos: 'Pode ter atrito'
Caetano Veloso chega aos 83 anos com legado históricoCaetano Veloso chega aos 83 anos; Cantor começou compondo trilha sonora para teatro
Dia dos Pais: filmes que pais e filhos fizeram juntosDia dos Pais: 8 produções que pais e filhos atuaram juntos
FaustãoFaustão: Hospital fala pela primeira vez sobre internação
Celebridades na Dança dos FamososDança dos Famosos: Saiba qual é o valor do cachê das celebridades
Gaby Amarantos celebra 47 anos com o Xarque da GabyGaby Amarantos transforma festa de aniversário em vivência cultural com raízes amazônicas: 'Potência'
Thomaz CostaThomaz Costa desabafa após ficar doente: 'Estou péssimo'
O médico explicou mais detalhes do climatério de Priscila FantinMédico aponta sobre síndrome de Priscila Fantin durante Dança dos Famosos: 'Níveis de estresse'
A atriz Alinne MoraesAlinne Moraes deixa fama de lado para viver sua essência: 'Evito alimentar meu nome'
Este site utiliza cookies e outras tecnologias para melhorar sua experiência. Ao continuar navegando, você aceita as condições de nossa Política de Privacidade