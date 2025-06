Médico aponta riscos do quadro do youtuber Pirula para pessoas jovens: 'Sequelas significativas'

Youtuber e biólogo, Pirula precisou ser internado às pressas após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral); até o momento não há previsão de alta

Paulo Nascimento (43), youtuber e biólogo conhecido como Pirula, foi levado às pressas para o hospital após sofrer um AVC (acidente vascular cerebral), em 25 de maio. O quadro, também conhecido como derrame, é considerado comum no Brasil e pode ter alguns riscos para pessoas jovens.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que muitos não sabem a gravidade de AVCs para pacientes mais novos, como Pirula . "O que muitas pessoas não sabem é que, mesmo em jovens, o AVC pode deixar sequelas significativas."

"Dependendo da área do cérebro afetada, pode haver desde dificuldade para se movimentar, falar ou engolir, até alterações na memória, no raciocínio ou nas emoções. Como o cérebro jovem ainda tem maior plasticidade, a recuperação tende a ser melhor do que em idosos, mas isso não é garantia."

O especialista diz que, além das sequelas físicas, o impacto emocional tende a ser mais profundo. Muitos jovens enfrentam uma espécie de luto pela vida que levavam antes, porque em diversos casos não consegem retomar os estudos, trabalho e até mesmo relacionamentos da mesma forma.

"Por isso, o acompanhamento psicológico e a rede de apoio são tão importantes quanto o tratamento médico. Com reabilitação adequada e suporte, é possível sim ter uma vida plena após um AVC, mas o caminho exige paciência, persistência e cuidado contínuo", explica o médico.

Quais as principais causas de um AVC em pessoas jovens?

Nader explica que, de forma resumida, existem dois tipos de AVC: o que entope a artéria do cérebro, causando falta de oxigênio e a morte da região; e o segundo, em que há o sangramento e a "explosão" do vaso por todo tecido cerebral, também ocasionando a morte da área.

"Quando pensamos em AVC, a primeira imagem que costuma vir à cabeça é a de alguém mais velho, com pressão alta ou problemas no coração. Mas o AVC também pode acontecer em pessoas jovens, e, nesses casos, as causas nem sempre são as mesmas", aponta.

Ele afirma que, em adultos jovens, uma das possíveis causas é a dissecção arterial. O quadro ocorre quando há uma pequena lesão na parede de uma artéria do pescoço ou cabeça, o que pode acontecer após traumas. Outra causa frequente tem relação com os problemas cardíacos silenciosos.

"Como o forame oval patente, uma comunicação entre os átrios do coração que pode permitir a passagem de coágulos para o cérebro. Também devemos considerar doenças autoimunes, distúrbios de coagulação, uso de drogas ilícitas (como cocaína), além dos fatores de risco tradicionais como tabagismo, sedentarismo e hipertensão, que infelizmente também vêm crescendo entre os jovens. Cada caso precisa ser avaliado com muito cuidado para entender a causa exata", completa.

O criador de conteúdo está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), em um hospital de São Paulo, após sofrer um acidente vascular cerebral em 25 de maio. A notícia foi confirmada pela equipe do podcast Os Três Elementos, em que ele atua como apresentador.

De acordo com o comunicado, Pirulla recebeu atendimento médico rapidamente após os primeiros sintomas, porém, apesar do atendimento rápido, não há previsão de alta. "Nosso amigo sofreu um AVC na noite do último domingo, em sua casa. Ele foi prontamente atendido e segue internado na UTI."

QUEM É PIRULA?

Paulo Nascimento ganhou destaque nas redes sociais como Pirula ao atuar no combate à desinformação durante a pandemia de Covid-19. Ele aborda temas científicos com clareza e senso crítico em suas plataformas digitais, que já acumulam milhões de seguidores. Além do canal no YouTube e do podcast, ele também é autor do livro Darwin Sem Frescura, e fundador do projeto Science Vlogs Brasil, rede que reúne canais com o objetivo de levar ciência de qualidade ao público.

