Médico aponta riscos após ex de Antonio Fagundes bater a cabeça: 'Lesão cerebral irreversível'

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Rodrigo Surjan alerta riscos de impactos como o que Mara Carvalho, ex de Antonio Fagundes, passou ao ser atropelada

Mara Carvalho (64) sofreu um atropelamento no último sábado, 17. Através das redes sociais, seu filho, Bruno Fagundes (35), fruto do antigo casamento com Antonio Fagundes (76), explicou que a atriz bateu a cabeça no chão, teve um corte em um dos cotovelos e ficou com dor na perna. Ela foi levada ao hospital e já foi liberada, porém, o impacto requer atenção aos seus riscos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o médico Rodrigo Surjan explica que o impacto que Mara Carvalho sofreu na cabeça pode ter alguns principais riscos. "Como trauma cranioencefálico, em suas diversas manifestações. Vão desde concussão leve até lesão axonal difusa, um dano cerebral difuso que pode levar a edema do cérebro, aumento da pressão intracraniana e lesão cerebral irreversível ou óbito."

O especialista diz que, a depender do trauma, pode acontecer uma fratura do osso do crânio e sangramentos intracranianos, e, por isso, é importante ficar atento aos sintomas. Ele alerta especialmente para os grupos de risco como crianças, idosos e pessoas que usam anticoalugantes. Entenda a seguir!

Leia também: Atropelada por manobrista, ex-mulher de Antonio Fagundes conta como tudo aconteceu: 'Podia ter morrido'

Idosos : os sintomas podem aparecer de forma mais tardia e há o maior risco de sangramento (e o sangramento pode ocorrer de forma lenta);

: os sintomas podem aparecer de forma mais tardia e há o maior risco de sangramento (e o sangramento pode ocorrer de forma lenta); Crianças : o osso craniano é menos resistente

: o osso craniano é menos resistente Pacientes que usam anticoalugantes: maior risco de sangramento.

"Devemos ficar atentos aos sintomas, dentre eles as nauseas e vomitos, como aconteceu com Mara, que podem sugerir compromentimento cerebral. Outros sintomas são perda de consciência, dor de cabeça, alterações eurológicas diversas (fala, motora), confusão mental e sonolência."

Entenda o caso

A atriz e empresária Mara Carvalho foi atropelada pelo seu próprio carro na noite do último sábado, 17. Ela estava no Rubaiyat, restaurante de luxo que fica no bairro dos Jardins, em São Paulo, quando o manobrista do estabelecimento estava conduzindo o veículo.

A artista estava acompanhada do namorado Julio Casares, presidente do São Paulo Futebol Clube. Após o acidente, ela foi levada ao hospital, levou pontos no cotovelo, mas, a princípio, está tudo bem. Deverá repetir os exames em alguns dias ou retornar ao hospital caso apresente algum mal-estar.

QUEM É MARA CARVALHO?

Nascida em Ourinhos, no interior de São Paulo, Mara Carvalho é atriz, roteirista e empresária. Fez cinema na FAAP e iniciou a carreira de atriz em São Paulo. Seu primeiro trabalho profissional foi na peça Fragmentos de Um Discurso Amoroso, do diretor Ulysses Cruz. Mais tarde, iniciou os estudos sobre dramaturgia e se tornou roteirista.

Leia mais em: Filho de Antonio Fagundes e Mara Carvalho, Bruno Fagundes faz forte desabafo na web: 'Nunca me senti assim'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARA CARVALHO EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: