Médico aponta possíveis mudanças no rosto de Anitta: 'É possível notar'

Anitta se tornou assunto ao retornar para as redes e surgir aparentemente diferente; saiba a seguir as possíveis intervenções estéticas da artista

Anitta (32) voltou às redes sociais no último fim de semana e se tornou assunto ao aparecer com mudanças em seu rosto. Mesmo após diversas especulações de fãs e internautas, a equipe da artista não detalhou ou confirmou que ela tenha feito alguma intervenção.

Para entender melhor sobre as possíveis mudanças estéticas que Anitta fez , a CARAS Brasil entrevistou o cirurgião plástico Nicola Biancardi,membro Titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e cirurgião plástico formado no Instituto Ivo Pitanguy-RJ.

O que diz o especialista?

Biancardi explica que, pelas imagens compartilhadas pela artista, é possível identificar algumas mudanças. "É possível notar uma transformação que vai além de procedimentos injetáveis isolados. O rosto dela está mais definido e rejuvenescido, com provável associação de técnicas cirúrgicas e não cirúrgicas". Abaixo, ele lista alguns sinais que chamam atenção:

Diminuição da distância entre o nariz e o lábio superior, o que sugere um lip lift —popularmente conhecido como hippie lips, técnica que encurta o filtrum e destaca o lábio superior;

Maior definição do contorno facial, indicando possibilidade de um mini lifting ou lifting facial, que reposiciona tecidos e confere um aspecto mais marcado e firme;

Melhora da qualidade e viço da pele, compatível com aplicação de gordura processada (nanofat) —uma técnica que utiliza a própria gordura do paciente para promover efeito regenerativo e rejuvenescedor na pele;

O uso recente de faixa na região da cabeça, durante aparições públicas, também sugere que houve algum tipo de lifting com elevação temporal, procedimento que ajuda a reposicionar a região lateral dos supercílios e melhorar o terço médio da face.

O médico ainda reforça que, para ter certeza dos procedimentos, é necessário que seja feito um exame clínico. "Claro que tudo isso é uma análise baseada apenas em fotos, sem exame clínico, mas essas são as hipóteses mais compatíveis com as mudanças observadas."

Entenda as mudanças

Na noite de segunda-feira, 30, Anitta publicou uma nova selfie exibindo a mudança sutil em seu rosto. A cantora retornou às redes sociais na noite de sábado, 28, quando compartilhou registros ao lado da modelo britânica Naomi Campbell e da atriz colombiana Sofía Vergara.

Após diversas especulações sobre possíveis intervenções estéticas no rosto da artista, surgiram rumores de que ela teria realizado preenchimento labial e harmonização facial para afinação do queixo e das bochechas. No entanto, a assessoria da cantora desmentiu que teria confirmado a informação.

Cantora passou por infecção bacteriana

Semanas antes, Anitta enfrentou um quadro de infecção bacteriana e precisou de um tempo para se recuperar. Antes de retornar totalmente às redes sociais, ela comunicou aos fãs, através de uma mensagem de áudio, que já estava melhor.

Em um comunicado oficial, os representantes da artista informaram que a infecção não teve qualquer ligação com um procedimento estético realizado anteriormente. De acordo com um comunicado oficial, ela passou por uma intervenção no exterior, que transcorreu dentro do previsto e ela voltou ao Brasil para cumprir sua agenda profissional. Tempos depois, ela teve a infecção.

