Médico aponta importância do diagnóstico precoce para o câncer de Preta Gil: 'Aumenta a chance de cura'

Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos; luta da cantora destacou a importância do diagnóstico precoce e da possibilidade da biópsia líquida

Preta Gil morreu neste domingo, 20, aos 50 anos após lutar contra as complicações de um câncer no intestino, também chamado de câncer de cólon ou colorretal. A trajetória da artista, além de inspirar por sua força e fé, também reforça a importância do diagnóstico precoce para a doença.

De acordo com o cirurgião Rodrigo Surjan, o câncer com o qual Preta Gil conviveu é um dos melhores exemplos da importância do diagnóstico em suas fases iniciais . "O diagnóstico precoce aumenta muito a chance de cura do paciente, geralmente realizando procedimentos muito menos invasivos. Com tudo isso, também melhora a qualidade de vida do paciente durante o tratamento."

"Talvez o tumor colorretal seja um dos melhores exemplos sobre a importância do diagnóstico precoce. É por esse motivo que existem protocolos de colonoscopia de rastreamento. Geralmente os tumores colorretais aparecem através de pólipos que ainda não são câncer, e a remoção dos pólipos podem prevenir a doença", acrescenta ele, em entrevista à CARAS Brasil.

Surjan explica que, mais recentemente, a tecnologia da biópsia líquida passou a ser muito estudada e deve ganhar mais disseminação. Apesar do custo elevado e pouca disponibilidade, especialmente no Brasil, o exame pode ajudar a diagnosticar precocemente tumores e em outras etapas do tratamento.

"O exame procura DNA de tumor na corrente sanguínea, ou células tumorais circulantes. Isso pode influenciar, por exemplo, na decisão de tratamento, no prognóstico, e serve também para monitorizar o tratamento. Se discute muito para a detecção precoce de câncer, e também na detecção de reincidiva."

O médico diz que, apesar de também existir a possibilidade de falso positivio ou negativo, como qualquer teste, a biópsia líquida apresenta grandes vantagens em relação às biópsias de tumor convencionais, que podem ser mais invasivas.

"A biópsia líquida veio para adicionar mais medidas para ter controle da disseminação tumoral e até do tratamento, se está acontecendo de uma forma adequada ou não", acrescenta a médica Vanessa Prado, cirurgiã do aparelho digestivo, também em entrevista à CARAS Brasil.

O impacto do câncer colorretal

Segundo informações da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer colorretal é o terceiro tipo mais comum globalmente e o segundo que mais causa óbitos, com aproximadamente 1 milhão de mortes por ano.

No Brasil, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA), estima-se que mais de 45 mil novos casos surjam por ano, afetamento homens e mulheres, especialmente a partir dos 50 anos Os exames de rastreamento e o tratamento do câncer colorretal estão disponíveis gratuitamente pelo Sistema único de Saúde (SUS).

"São exames fáceis de se fazer. Através da colonoscopia você consegue visualizar se existem pólipos, que são os preditivos do câncer. Se fizer os exames de rotina regularmente à partir dos 45 anos, e 10 anos antes caso tenha pai ou mãe com câncer, conseguimos precaver o aparecimento", completa Prado. "Sempre que conseguimos pegar o câncer inicial, às vezes a pessoa já está até curada, não precisa nem de quimioterapia ou radioterapia."

Entenda o diagnóstico de Preta Gil

O tumor original de Preta Gil foi descoberto em janeiro de 2023, sendo um câncer no reto. Ele foi removido em uma cirurgia em agosto de 2023, após a artista passar pelo tratamento com quimioterapia.

No segundo semestre de 2024, adoença retornou e seis novos focos foram identificados no peritônio e no sistema linfático. Estes foram removidos em cirurgia, com duração de 21 horas, que aconteceu em dezembro de 2024. Nos últimos meses, ela estava nos Estados Unidos para passar por um tratamento experimental contra a doença depois de esgotar suas possibilidades no Brasil.

