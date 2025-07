Médico aponta cuidados para treinar como Xuxa: 'Não é para descer ladeira abaixo'

Médico explica à CARAS os exames e hábitos ideais para treinos na terceira idade, inspirados na rotina de Xuxa Meneghel

Mesmo após passar por uma artroscopia no joelho em janeiro, Xuxa Meneghel (62) impressiona pela disciplina nos treinos de musculação. A apresentadora aderiu ao foco no ganho de massa muscular e no condicionamento físico para combater a sarcopenia, condição comum que provoca a perda de músculos com o envelhecimento. Mas será que qualquer pessoa acima dos 60 pode fazer o mesmo?

Em entrevista para a CARAS Brasil, o médico João Branco, especialista em emagrecimento e performance física, explicou os cuidados clínicos e de estilo de vida fundamentais para quem deseja treinar com segurança após os 60 anos e, quem sabe, alcançar um resultado tão inspirador quanto o de Xuxa.

Exames antes do treino

Antes de pensar em subir no leg press ou pegar os halteres, o primeiro passo é o check-up completo: “O que deve ser feito, principalmente, são os exames de rotina após os 50, 60 anos, para que sejam descobertas doenças silenciosas, como diabetes, hipercolesterolemia, hipertensão, doenças hepáticas. Todas essas doenças não dão sintomas, na maioria das vezes”, explica o médico.

Segundo ele, treinar com alguma dessas condições descompensadas pode ser arriscado: “Se a pessoa for treinar com essas doenças descompensadas, a atividade física pode acabar trazendo algum tipo de agudização ou malefício, mas, até então, todas essas doenças, quando controladas, trazem benefícios com a prática de atividade física regular.”

Alimentação, sono e suplementação

Para quem deseja seguir os passos da Rainha dos Baixinhos e investir em uma velhice mais ativa e saudável, o estilo de vida faz toda a diferença. João Branco lembra que, na terceira idade, o foco vai além da estética:

“Não só a Xuxa, mas hoje a gente sabe que a expectativa de vida do brasileiro é de 77 anos e mais importante do que fazer atividade apenas para manter a parte estética, como muitos jovens fazem, é manter a saúde, principalmente. Você trabalha, trabalha, e acaba que, no final da vida, pode não ter qualidade", diz o médico.

Ele reforça que envelhecer com autonomia deve ser a prioridade: “Então, não é para, no final da vida, você 'descer ladeira abaixo', e sim manter sua autonomia, sua independência, exatamente pensando em não dar trabalho para a pessoa que você ama, para um parente, para as pessoas das quais você vai depender. Essas pessoas também têm a qualidade de vida afetada, se você não tiver uma rotina regrada.”

Além dos treinos, outros pilares precisam estar em dia: “Por isso, é essencial manter qualidade do sono, ajuste alimentar, restrição de fumo, álcool e drogas. Suplementos também ajudam a combater radicais livres, que são a 'ferrugem' celular. Além disso, manter uma boa saúde intestinal é fundamental para absorver vitaminas, minerais e proteínas. Todos esses fatores são importantes para garantir qualidade de vida em uma idade avançada.”

