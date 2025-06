Médico aponta complicações da cirurgia de Leticia Spiller: 'Envolve riscos'

Sucesso com o filme Inexplicável, Leticia Spiller já se submeteu a uma blefaroplastia; cirurgia pode ter riscos, embora sejam raros

Dona de personagens marcantes, como Yanna de Inexplicável (2024), Leticia Spiller(51) já passou por uma blefaroplastia, procedimento estético na região dos olhos. A cirurgia, que foi revelada pela atriz em maio de 2015, em entrevista ao portal F5 durante a festa de lançamento da novela I Love Paraisópolis (Globo), pode ter algumas complicações, apesar de raras.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi aponta que, assim como qualquer procedimento cirúrgico, a intervenção feita por Leticia Spiller pode ter alguns riscos . "A blefaroplastia envolve riscos, embora raros. Entre eles estão infecção, sangramento, assimetrias, dificuldade de fechamento ocular (quando há retirada excessiva de pele) e olhos secos."

A cirurgia consiste na retirada do excesso de pele, gordura, e em alguns casos, músculo das pálpebras superiores e inferiores —este último, realizado pela atriz. Por ser feito em uma região delicada do corpo, o médico reforça a importância de fazer o procedimento com um profissional com experiência, para assim minimizar os riscos e garantir um resultado mais natural.

À época, a atriz explicou que buscava justamente um resultado mais natural. Ela afirmou que o excesso de gordura no local ficava aparente em fotos, porém, ao decidir passar pelo procedimento, fez questão de que a mudança fosse sutil, já que tinha "medo de plástica".

O médico ainda acrescenta que, mesmo com todos os cuidados, ainda existem alguns casos em que a cirurgia é contraindicada. "Pacientes com doenças oculares descompensadas, como olho seco severo, glaucoma ou doenças da retina, devem ser avaliados com muito cuidado", explica.

As contraindicações se estendem também para questões estéticas. "Além disso, pacientes com expectativas irreais, distúrbios de imagem ou com doenças autoimunes ativas podem não ser bons candidatos. Uma boa avaliação prévia é essencial para indicar ou contraindicar o procedimento com segurança."

