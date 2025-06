Médico aponta benefícios do desafio fitness de Poliana Rocha: 'Reduz o risco'

Poliana Rocha se tornou assunto ao propor um desafio para suas funcionárias e sugerir que cortassem o refrigerante da dieta; saiba os benefícios

Poliana Rocha(48) se tornou assunto na última semana ao propor um desafio para suas funcionárias. Através das redes sociais, a influenciadora explicou que decidiu incentivá-las a entrar em uma dieta e cortar o consumo de refrigerante; quem emagrecer mais em sete dias, ganharia uma surpresa. Porém, o episódio gerou um debate sobre os benefícios que a mudança pode trazer.

Para entender melhor sobre os possíveis benefícios do desafio fitness de Poliana Rocha , a CARAS Brasil entrevistou o nutrólogo Marcelo Antônio Silva, especialista em emagrecimento e prevenção de doenças. De acordo com o médico, a atitude pode trazer bons resultados muito além da estética.

O que diz o especialista?

Marcelo explica que os ganhos ao cortar o refrigerante não se restringem apenas à redução de peso —que pode sim ser notada em apenas uma semana, como proposto pela influenciadora. Os benefícios podem surgir a médio e longo prazo, além de impactar em questões físicas também; já o consumo excessivo, como era o caso das colaboradoras, pode apresentar riscos para a saúde.

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo excessivo da bebida pode trazer riscos como obesidade, doenças cardíacas, diabetes tipo 2 e outras condições de saúde. O recomendado é que o consumo diário de açúcar não exceda 10% das calorias totais, o que, para um adulto, equivale a cerca de 25 a 50 gramas de açúcar por dia, segundo o jornal O Globo.

"Eliminar o refrigerante ajuda também a reduzir sintomas da TPM, melhora a qualidade da pele —com redução de oleosidade, acne e melasma— e contribui para noites de sono mais tranquilas, principalmente em pessoas que têm insônia", detalha o médico.

O especialista acrescenta que os efeitos positivos se tornam ainda mais evidentes com o passar do tempo e mantendo o hábito. "A médio e longo prazo, o corte do refrigerante reduz o risco de doenças cardiovasculares, como hipertensão e infarto, além de ajudar na prevenção da diabetes tipo 2."

"A bebida contém ácido fosfórico, que prejudica a saúde óssea e dentária, favorecendo a osteoporose, o enfraquecimento dos dentes e até unhas quebradiças. Abandonar esse hábito melhora tudo isso de forma visível", reforça o nutrólogo, apontando algumas das possíveis complicações.

Segundo o Ministério da Saúde, o consumo excessivo da bebida é uma preocupação de saúde pública no Brasil. De acordo com o Estudo de Riscos Cardiovasculares em Adolescentes (ERICA), entre os 20 alimentos mais consumidos pelos adolescentes brasileiros, os refrigerantes estão entre os seis primeiros. Por isso, é importante que hajam medidas que incentivem a redução do consumo da bebida.

Entenda o desafio de Poliana Rocha

A influenciadora digital gerou polêmica na web ao explicar que propôs um desafio fitness para suas funcionárias, Abadia Cardoso e Ludmila Matos. Segundo a esposa do cantor Leonardo (61), a ideia surgiu após vê-las consumindo refrigerante no café da manhã, e, por isso, ficou preocupada com a saúde das duas.

Após anunciar o desafio no dia 18 de junho, a empresária atualizou os fãs e milhões de seguidores do resultado final. Na última sexta-feira, 20, ela exibiu a diferença de peso das colaboradoras. Ludmila estava com 100 kg na última segunda-feira, 16, e perdeu cerca de 7 kg, agora pesando 93,4 kg. Já Abadia estava pesando 83,7 kg e, após a dieta, perdeu 2 kg e foi para 81,6 kg.

"O importante é dar o start e cultivar hábitos saudáveis! Parabéns", celebrou Poliana, que explicou ainda que as duas ganharam o prêmio prometido. "E agora se elas continuarem elas serão encaminhadas para um endócrino para fazer todo o acompanhamento certinho."

