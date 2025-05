Médico aponta atitudes para Leonardo no pós-cirúrgico: 'Cuidado redobrado'

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica quais atitudes são essenciais para a boa recuperação de Leonardo

Esposa do cantor Leonardo (61), a jornalista e influenciadora Poliana Rocha (48) contou, na última semana, que o músico realizou uma cirurgia para redução de papada. Para ter um bom resultado da intervenção estética, é preciso que o sertanejo siga algumas atitudes essenciais.

Em entrevista à CARAS Brasil, o cirurgião plástico Nicola Biancardi explica que a intervenção feita por Leonardo pode ter alguns pós-operatórios diferentes . "Em casos de cervicoplastia ou lifting profundo do pescoço, o cuidado deve ser redobrado, incluindo repouso, controle de edemas e monitoramento da cicatrização."

"Já no caso da lipo de papada, o pós-operatório é simples: uso de faixa compressiva por alguns dias, drenagens linfáticas e proteção solar rigorosa", acrescenta o médico, que ainda explica uma orientação que costuma dar aos seus pacientes.

"Oriento sempre o uso da faixa compressiva no pós-operatório da papada. Ela ajuda a aderir a pele ao novo contorno e evita o acúmulo de líquidos. E claro, drenagens são essenciais para acelerar a recuperação."

Ao falar sobre o procedimento para os fãs e seguidores, Poliana Rocha afirmou que incentivou o marido a dar um passo e cuidar de sua auto-estima. Ele está se preparando para a gravação de seu novo DVD, em São Paulo, no próximo dia 22.

"Fico muito feliz quando consigo tirar ele de casa ou do estúdio para ele se cuidar, se sentir melhor, se olhar no espelho e ficar com a autoestima lá em cima. Hoje ele vai fazer a papadinha, algo que estava incomodando um pouco e tenho certeza que ele vai ter resultados incríveis", disse a influenciadora.

