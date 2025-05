Médico analisa saúde de Rebeca Andrade e alerta: 'Avanço pode ser evitado'

Dr. Hallim Feres Neto é oftalmologia especializado em Oftalmologia Geral; Cirurgia Refrativa, Ceratocone, Catarata e Pterígio. É membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO), da Associação Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa (ABCCR), da International Society of Refractive Surgery (ISRS ) e da American Academy of Ophthalmology (Membro da AAO). CRM-SP 117.127 | RQE 60732