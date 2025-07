Médico analisa resultado de procedimentos estéticos feitos por Íris Stefanelli: 'Mais eficaz'

Na última segunda-feira, 14, Íris Stefanelli usou suas redes sociais para compartilhar o resultado dos procedimentos estéticos realizados em seu rosto

Na última segunda-feira, 14, Íris Stefanelli (45) mostrou o resultado de uma série de procedimentos estéticos realizados em seu rosto. Em seus Stories do Instagram, a ex-BBB chamou a atenção com a mudança facial cerca de 28 dias após as intervenções cirúrgicas. Nas redes sociais, internautas comentaram sobre a transformação positiva e ainda opinaram sobre as medidas adotadas pela influenciadora digital.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que atualmente a procura por procedimentos como lifting facial tem superado até mesmo as harmonizações faciais, principalmente por conta do custo alto.

"As pessoas estão vendo que esses procedimentos de preenchimento, fios, harmonizações, com o tempo, o paciente tem que repetir muito e acaba que o custo é muito alto. Enquanto a cirurgia de face é uma cirurgia mais eficaz em que a gente entra, retira ou levanta os músculos que estão caindo, retira o excesso de pele, é um resultado muito mais previsível do que as harmonizações, preenchimentos e fios que é o que estavam se usando muito", destaca.

"Às vezes, o paciente chega se queixando muito que fez vários procedimentos e não teve resultado. Raramente você vai ver uma paciente dizendo que fez uma cirurgia de face, um lifting, e não gostou do resultado, porque o resultado é muito mais eficaz. Acho que é por isso que está tendo essa migração dos pacientes que procuravam tanto os procedimentos para cirurgia de face", acrescenta.

Além disso, o cirurgião plástico destaca que os procedimentos estéticos, como os feitos pela ex-participante do BBB, têm sido cada vez mais procurados por mulheres mais jovens: "Hoje em dia, entre 45 e 50 anos, a procura já está muito intensa, os pacientes querem fazer antes que comecem a cair muito".

"Há 20 anos, era comum os pacientes procurarem por cirurgia de face a partir de 55 anos. Hoje não, o paciente já quer ficar com 45, 50 bem, não esperar cair demais para fazer a cirurgia de face, até porque hoje a gente consegue resultados mais naturais. Então, o paciente que começa aquele processo de envelhecimento, faz uma cirurgia de face, vai estar muito bem para a idade, sem aquela aparência de rosto esticado que era habitual no passado", finaliza sobre o caso da influenciadora digital.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Íris Stefanelli (@irisstefanelli)

Leia também: Ex-BBB Íris Stefanelli revela transformação após cirurgias: 'Maiores investimentos'