Médico analisa Renata Capucci ao descobrir doença: 'Pode demorar a aparecer'

A jornalista Renata Capucci revelou como descobriu doença e médico analisa situação; entenda o que aconteceu

Renata Capucci viu sua vida mudar após um simples movimento involuntário. A jornalista convive com a doença de Parkinson desde 2018, e revelou detalhes dos primeiros sintomas em entrevista ao programa 'Sem Censura', da TV Brasil.

Segundo a comunicadora, tudo começou com uma lentidão na perna esquerda, algo quase imperceptível. Mas o sinal definitivo veio com um susto: o braço se mexendo sozinho. Foi ali que Renata procurou ajuda médica.

Mas o que significam esses sintomas e quando o corpo avisa que algo está errado?

Para entender melhor a condição, o neurologista Saulo Nader conversou com a CARAS Brasil e explicou como o Parkinson pode se manifestar de forma silenciosa, o que atrasa o diagnóstico em muitos casos.

"Os três principais sintomas do Parkinson fazem parte da chamada tríade motora clássica, que inclui a lentificação dos movimentos, chamada bradicinesia, a rigidez, que é o enrijecimento do corpo, e o tremor", afirmou o especialista.

Ele completa: "O tremor é o sintoma mais conhecido e geralmente é o que leva a pessoa a procurar ajuda médica, por ser mais visível e impressionante".

No entanto, nem sempre o tremor aparece logo no início da doença. "Muitas vezes a doença começa sem tremor, manifestando-se inicialmente pelos outros sintomas. Em alguns casos, o tremor pode demorar a aparecer ou ser muito discreto em comparação com os demais sinais", explica Nader.

Os sintomas podem confundir?

Além dos sintomas motores clássicos, o neurologista alerta para os chamados sintomas pré-motores, que surgem antes dos tremores ou da rigidez.

"Tontura, sensação de desequilíbrio ou queda de pressão ao se levantar rapidamente. Esses são sintomas não motores que podem surgir antes dos motores", detalha.

Esses sinais iniciais são muitas vezes ignorados, o que atrasa o diagnóstico e o início do tratamento adequado.

"Os sintomas podem ser sutis no início, com manifestações motoras leves, o que dificulta o diagnóstico precoce e atrasa o início do tratamento adequado", alerta o médico.

Quando buscar ajuda?

O caso de Renata Capucci reforça o alerta: movimentos involuntários devem ser levados a sério. "Movimentos involuntários são sempre um sinal de alerta neurológico. Além da Doença de Parkinson, eles podem indicar outras condições, como a Coreia ou espasmos involuntários. Se o rosto, mãos, braços ou pernas estiverem se movendo sozinhos, é importante procurar um neurologista para avaliação adequada", orienta.

Por fim, o neurologista lembra que, apesar de clínico, o diagnóstico do Parkinson pode ser complementado por exames. "Um bom neurologista é capaz de, com base no relato do paciente e nos sinais encontrados no exame neurológico, chegar ao diagnóstico da Doença de Parkinson, que é, portanto, um diagnóstico clínico", esclarece.

"No entanto, exames como o ultrassom transcraniano da substância negra, a ressonância magnética com análise de nigrossomo e neuromelanina, e o SPECT cerebral com TRODAT podem ser solicitados em casos de dúvida diagnóstica ou para tornar o diagnóstico mais preciso", conclui.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por R E N A T A C A P U C C I (@renatacapucciofficial)

Quem é Renata Capucci?

Renata Capucci é uma jornalista e apresentadora. Formada pela PUC Rio, ela passou por diversos programas da Globo como RJTV, Jornal Hoje, Bom Dia Brasil e, atualmente, está no Fantástico. Foi em 2018, que a jornalista, com 45 anos, recebeu o diagnóstico do Parkinson.

Leia também: Renata Capucci desabafa sobre diagnóstico de Parkinson: 'Recomeço'