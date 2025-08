Médico analisa relato sobre gravidez natural de Claudia Raia aos 55 anos: 'É um risco'

Na última quarta-feira, 30, Claudia Raia revelou mais detalhes de seu processo para engravidar aos 55 anos de Luca, seu filho mais novo

Na última quarta-feira, 30, Claudia Raia (58) revelou mais detalhes de seu processo para engravidar aos 55 anos. Em sua participação no programa Saia Justa, do GNT, a apresentadora comentou que foi "inconsequente" ao encarar uma gravidez natural em sua idade, o que é considerado arriscado e raro.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que durante a menopausa não há mais ovulação, mas que é possível ainda ovular durante a perimenopausa, na transição menopausal. "Os ciclos começam a ficar irregulares, aí sim ainda pode acontecer alguma ovulação", destaca.

"A gravidez na fase da transição é possível e é um risco, mas também é extremamente incomum engravidar nessa fase. Até porque a maioria das gestações que acabam acontecendo terminam logo no comecinho, porque são embriões com problemas genéticos que não vão para frente, terminam em aborto espontâneo", acrescenta.

Além disso, o ginecologista aponta que, depois da menopausa, há a possibilidade de realizar o tratamento de fertilização assistida. "E, depois de 50 anos, também é praticamente impossível fazer uma fertilização in vitro com o óvulo próprio. Então, o que existe, são as mulheres engravidando nessa faixa dos 50 anos ou mais com óvulos próprios congelados ou óvulos doados, só que a grande maioria não fala isso, porque não tem por que falar, mas essa é a realidade", diz.

"Então, a coisa mais importante é conscientizar as mulheres de que isso não existe, pois faz as mulheres acreditarem que é tranquilo decidir engravidar espontaneamente com 50 anos. Mas não, depois dos 40 anos já cai muito significativamente a taxa de gestação espontânea. Dos 40 a 50 despenca para muito perto de zero", finaliza sobre o caso da atriz.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CLAUDIA RAIA

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Claudia Raia (@claudiaraia)

Leia também: Claudia Raia faz revelação sobre sua terceira gravidez: 'Muito inconsequente'