Médico analisa relato de Gilberto Gil sobre o luto após morte de Preta Gil: 'Mecanismo de proteção'

Na última segunda-feira, 28, Gilberto Gil (83) participou da missa de sétimo dia de Preta Gil (1974-2025) e comentou sobre o processo do luto. O pai da artista confessou que as pessoas próximas já estavam se preparando para esse momento. "A ficha para nós todos, e para ela especialmente, foi caindo aos poucos. Foram dois anos [do tratamento contra o câncer no intestino]. A lembrança dela vai ficar permanentemente conosco", disse à imprensa.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que o relato do artista em relação à morte da filha é comum. "O cérebro humano tem um mecanismo de proteção emocional diante de grandes perdas, especialmente quando a despedida é marcada por sofrimento, como no caso da Preta Gil. A ficha não cai de uma vez porque o luto acontece em ondas. Em alguns momentos, parece que a pessoa ainda está presente. Em outros, a ausência pesa como um vácuo", destaca.

"Essa oscilação é uma forma natural do cérebro processar o trauma da perda sem entrar em colapso. O luto não é linear, e para muitos familiares, a realidade da ausência só se instala por completo com o tempo — em pequenos detalhes do cotidiano", acrescenta.

O psiquiatra ainda reforça que a frase dita pelo artista em relação à Preta Gil é uma das formas mais saudáveis de elaborar o luto: "A memória afetiva permite que o vínculo com quem partiu continue existindo de forma simbólica e reconfortante. Do ponto de vista psicológico e até neurobiológico, lembrar com afeto, contar histórias, preservar traços de quem se foi ajuda o cérebro a transformar a dor em significado".

"Essa é a diferença entre um luto que paralisa e um luto que transforma: a capacidade de manter viva a presença emocional da pessoa, mesmo com a ausência física. No caso de Preta, cuja história foi vivida com tanta intensidade ao lado da família, essa memória se torna um refúgio — e também uma forma de continuar amando", finaliza.

