Médico analisa recuperação de jornalista da Record com doença grave: 'Nunca subestimar os sintomas'

Na última semana, Adriana Perroni (44) usou suas redes sociais para contar mais detalhes de seu estado de saúde. A jornalista da Record foi diagnosticada com celulite periorbitária, uma infecção grave e delicada que afeta a região ao redor dos olhos. Em seu perfil do Instagram, a comunicadora falou sobre os sintomas apresentados antes do diagnóstico, além de alertar os internautas sobre a importância de estar atenta aos sinais.

Na última sexta-feira (2), a jornalista da Record voltou a ser internada em um hospital após perceber que o inchaço na região dos olhos havia retornado. Em seu Instagram, Adriana Perroni contou mais detalhes da situação.

"Voltei a ser internada. Apesar da melhora, a infecção ainda não foi totalmente curada. Durante exames hoje, descobrimos um outro problema, que eu explico no vídeo. Tô bem, em ótimas mãos, e sigo dividindo o que aprendo para alertar quem me acompanha. Obrigada a todos pelo carinho", escreveu.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Thiago Pizarro explica que o tratamento depende da gravidade do caso. "Na celulite pré-septal, normalmente utilizamos antibióticos orais, com boa resposta clínica. Já a celulite pós-septal exige internação hospitalar, antibióticos intravenosos e, em alguns casos, cirurgia para drenagem de abscessos", destaca.

"O acompanhamento oftalmológico é indispensável, e frequentemente trabalhamos de forma integrada com otorrinos e infectologistas para avaliar a origem da infecção, que pode estar relacionada a sinusites, traumas ou infecções dentárias. O mais importante é nunca subestimar os sintomas e procurar ajuda médica o quanto antes", acrescenta sobre o caso da jornalista.

DIAGNÓSTICO

O oftalmologista reforça que as duas formas têm cura, especialmente quando diagnosticadas precocemente e tratadas corretamente: "No entanto, os riscos variam conforme o tipo. A celulite pré-septal costuma evoluir bem com antibióticos e acompanhamento ambulatorial".

"Já a celulite pós-septal é mais séria: pode comprometer a visão, causar abscessos, trombose e até evoluir para infecções intracranianas, como meningite ou trombose do seio cavernoso. Por isso, é essencial buscar atendimento ao perceber sinais como inchaço ao redor dos olhos, dor, febre, dificuldade para movimentar os olhos ou visão embaçada", conclui sobre o caso da jornalista.

