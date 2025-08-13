Médico analisa hipnose durante gravidez de Carol Peixinho: 'Não é uma técnica comum'

Nas últimas semanas, Carol Peixinho compartilhou mais detalhes em suas redes de uma técnica de hipnose usada para proporcionar um parto mais tranquilo
No início de agosto deste ano, Carol Peixinho (40) surpreendeu os fãs ao confirmar que está realizando uma técnica de hipnose para se preparar para o parto. A ex-BBB 19, que está grávida de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Thiaguinho (42), está fazendo aulas de hypnobirthing, um processo que traz uma série de benefícios para proporcionar um parto mais tranquilo.
Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que é importante que as mulheres alinhem suas expectativas antes do parto, porque a técnica pode não ser suficiente nesse momento. "Não é uma técnica comum, mas ela é bem interessante e é recomendada", enfatiza.
"Os benefícios são passar pelo processo de forma mais natural, sem intervenções a princípio, mas é importante destacar também que o parto é uma situação imprevisível e que podem acontecer situações, intercorrências que eventualmente necessitem de uma intervenção médica", acrescenta.
Além disso, o ginecologista reforça que é importante que a mulher se sinta confiante e esteja acompanhada por uma equipe experiente e que não vá fazer intervenções desnecessárias: "Mas a mulher tem que saber que existem situações em que algum tipo de intervenção médica pode ser necessário para tornar o processo mais seguro, porque existem sim riscos envolvidos no trabalho de parto, que são riscos pequenos, porém potencialmente graves se não forem tratados adequadamente".
"A mensagem principal é que as mulheres não criem uma hiperexpectativa com a naturalidade do processo, porque mesmo que elas estejam bem treinadas com o hypnobirthing, pode acontecer de alguma coisa sair do planejado e o parto precisar de algum tipo de intervenção ou virar uma cesárea, por exemplo. Então, é não criar uma hiperexpectativa com a naturalidade do processo ou uma frustração se isso não acontecer, porque não depende da mulher essencialmente e é algo imprevisível", conclui sobre o caso da ex-BBB.
Dr. Igor Padovesi (CRM 134933) é médico ginecologista, autor do livro 'Menopausa Sem Medo' (Editora Gente), especialista em menopausa certificado pela North American Menopause Society (NAMS) e membro da International Menopause Society (IMS). Formado e pós-graduado pela USP, onde foi preceptor da disciplina de Ginecologia. Também é especialista em cirurgias ginecológicas minimamente invasivas e criador do Instituto de Cirurgia Íntima, sendo reconhecido internacionalmente por sua liderança nessa área. É membro sênior da European Society of Aesthetic Gynecology (ESAG) e em 2024 conquistou dois prêmios de primeiro lugar em congressos mundiais com sua técnica de ninfoplastia a laser, realizada em consultório. Também é palestrante e mentor de médicos nas áreas de menopausa e cirurgias íntimas. Instagram: @dr.igorpadovesi
