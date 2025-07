Médico analisa estilo de vida de Helô Pinheiro: 'Ela mostra que é possível'

Cardiologista comenta estilo de vida de Helô Pinheiro e explica como os hábitos saudáveis dela refletem os avanços da medicina preventiva

Helô Pinheiro (82), eterna Garota de Ipanema, continua esbanjando vitalidade, elegância e leveza. Com uma vida ativa, alimentação equilibrada e mente positiva, ela se destaca como exemplo de envelhecimento saudável. A CARAS Brasil conversou com o cardiologista Dr. Raphael Boesche Guimarães, que analisou os hábitos da artista e explicou por que suas escolhas têm impacto direto na saúde do coração.

Helô é um exemplo real de como decisões conscientes ao longo da vida influenciam na saúde cardiovascular e na qualidade de vida na terceira idade”, afirmou o especialista.

Coração blindado pelos bons hábitos

Entre os pontos que mais chamam atenção na rotina de Helô, está a ausência de vícios. Ela nunca fumou e consome álcool apenas em ocasiões pontuais, algo que reforça sempre em entrevistas.

“O tabagismo e o álcool em excesso são dois dos principais fatores de risco para infarto, AVC e insuficiência cardíaca. Evitar esses hábitos pode acrescentar anos de vida saudável, mesmo quando a mudança ocorre após os 40 ou 50 anos”, destacou o médico.

A prática diária de dança também é um destaque importante. Para o médico, a atividade vai muito além do lazer.

“A dança é uma excelente atividade aeróbica. Ela melhora a circulação, fortalece o coração, regula a pressão e o colesterol. Além disso, promove bem-estar emocional e reduz o estresse, o que também protege o sistema cardiovascular”, explicou.

Alimentação simples e poderosa

No dia a dia, Helô mantém um cardápio básico e natural, com arroz, feijão, saladas e frutas frescas. Evita alimentos ultraprocessados e gordurosos, atitude que, segundo o cardiologista, é fundamental.

“Esse tipo de alimentação, rica em fibras, vegetais e com baixo consumo de gorduras ruins, está diretamente relacionada à prevenção de hipertensão, diabetes e obesidade — condições que, juntas, aumentam o risco de doenças cardíacas”, observou.

Cuidar da mente também protege o coração

Além do físico, Helô valoriza o bem-estar emocional. Momentos em família, conversas agradáveis e leveza na rotina são pilares que ela faz questão de preservar.

“A saúde emocional também protege o coração. Ter vínculos afetivos, manter a mente ativa e cultivar emoções positivas ajudam a regular o ritmo cardíaco, reduzem a pressão arterial e fortalecem o sistema imunológico”, apontou o especialista.

Mesmo com uma vida equilibrada, a artista não abre mão dos cuidados médicos e faz exames regularmente, algo que o Dr. Raphael considera essencial.

“Doenças como arritmias, obstruções coronárias e insuficiência cardíaca podem surgir sem sintomas. O acompanhamento cardiológico regular permite detectar alterações silenciosas e tratá-las precocemente. Isso faz toda a diferença para quem deseja envelhecer com qualidade”, afirmou.

O estilo de vida que a ciência recomenda

O caso de Helô ilustra perfeitamente as descobertas recentes da medicina preventiva. De acordo com o Dr. Raphael, um estudo do Global Cardiovascular Risk Consortium, publicado no The New England Journal of Medicine (2025), revelou que evitar fatores como sedentarismo, tabagismo, obesidade e hipertensão pode proporcionar mais de dez anos de vida livres de doenças cardiovasculares.

“A rotina de Helô é praticamente um reflexo dessas conclusões científicas. Ela mostra que é possível sim envelhecer com autonomia, disposição e o coração em equilíbrio. Tudo isso graças a escolhas consistentes feitas ao longo da vida”, concluiu o médico.

