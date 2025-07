Médico analisa enxerto em cirurgia plástica de Suzana Alves: 'Essa gordura pode absorver'

No dia 7 de julho, Suzana Alves se submeteu a um procedimento de enxerto ao passar pela retirada das próteses de silicone de seus seios

Na última semana, Suzana Alves (46) foi internada em uma clínica em Taubaté, no interior de São Paulo, para se submeter a um procedimento cirúrgico. Além de passar por cirurgia plástica para a retirada das próteses de silicone de seus seios, a ex-Tiazinha ainda se submeteu a um enxerto de gordura para manter o formato do local.

Em seu perfil do Instagram, a atriz contou que a gordura do enxerto foi retirada da região das costas. "Ele fez o explante, a mastopexia, porque precisou retirar um pouco de pele, e também o enxerto, para que eu não ficasse sem nada no peito. Ele utiliza a gordura do próprio corpo para colocar nos seios", disse.

"Eu estava com muitas dores nas juntas, tinha muita queimação nas articulações, no punho, na mão, no tornozelo. Tenho quase 100% de certeza que desenvolvi a trambofilia por causa do silicone. Meu corpo sempre inchados. Acordada de manhã com bolas vermelhas na região em volta dos seios, braços, rostos", relembrou.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Rodrigo Mangaravite explica que na intervenção cirúrgica de Suzana Alves foi realizado um enxerto de gordura. "Nesse procedimento, uma determinada quantidade de gordura é retirada de uma região do corpo e colocada em outra região", destaca.

"É um procedimento seguro, que já é utilizado na cirurgia plástica há muito tempo nos casos para contorno corporal e atualmente vem sendo cada vez mais utilizado para aumento ou volume no contorno das mamas", acrescenta.

Apesar disso, o cirurgião plástico afirma que há alguns fatores negativos que podem ser observados no futuro. "O principal ponto negativo é que essa gordura pode absorver com o passar do tempo. A recuperação é a mesma de uma cirurgia para colocação de próteses, ou seja, um repouso relativo na primeira semana", finaliza sobre o caso da atriz.

