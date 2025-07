Médico analisa diagnóstico de fissura óssea por estresse de jogador de futebol: ‘Raro’

Em entrevista à CARAS Brasil, o ortopedista Dr. Guilherme Henrique Porceban explica o diagnóstico do jogador Paulinho e as possíveis complicações de sua recuperação

Na última segunda-feira (30), o Dr. Pedro Pontin, médico doPalmeiras, anunciou que o recém-contratado Paulinho, atacante do time, ficará afastado dos campos por tempo indeterminado após o Campeonato Mundial de Clubes por conta de uma lesão na perna.

Paulo Henrique Sampaio Filho, conhecido como Paulinho, foi contratado pelo Palmeiras em dezembro de 2024, após dois anos de atuação no Atlético Mineiro, time em que foi diagnosticado com uma fissura óssea por estresse na perna direita. No começo do ano, o jogador estava se recuperando de uma primeira cirurgia para resolver a lesão e precisou passar seus primeiros quatro meses no time dentro do centro médico.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ortopedista Dr. Guilherme Henrique Porceban explica a lesão do jogador e as complicações envolvidas no processo cirúrgico e de recuperação que podem levar a necessidade de uma segunda cirurgia.

“A fissura óssea por estresse é basicamente uma pequena trinca no osso, nesse caso na tíbia, que é o osso da canela. Diferente de uma fratura causada por pancada ou trauma direto, ela acontece pelo excesso de carga repetitiva sobre o osso. É como se fosse um cano que vai rachando aos poucos por pressão constante,” explica o médico.

Segundo o Dr. Guilherme Porceban, no futebol, esse tipo de fratura pode ocorrer por treinos muito intensos, impacto repetitivo em campo duro ou até mesmo por mudanças bruscas de carga. As consequências vão desde dor localizada, dificuldade para apoiar o pé e correr, até o risco de a fissura evoluir para uma fratura completa, caso não seja tratada adequadamente.

Esse tipo de lesão, no entanto, é rara em jogadores de futebol. Para o médico, as lesões mais comuns do esporte são as musculares, ligamentares e até contusões ósseas por impacto direto, enquanto a fissura por estresse pode ser vista em atletas de longa distância, como corredores.

Antes da transferência para o Palmeiras, o jogador realizou uma primeira cirurgia na lesão e passou, por volta de, quatro meses de recuperação, além de um curto período atuando com o uso de injeções analgésicas. Com o seu retorno, foi estipulado um limite de 415 minutos em campo durante a temporada, o que consistiria em até 30 minutos por jogo, porém a medida de precaução não parece ter sido suficiente para impedir o desconforto físico de Paulinho.

“Existem alguns fatores que podem explicar a recidiva da lesão,” explica o ortopedista. “Um deles é a volta precoce aos treinos e jogos antes da consolidação completa do osso. Outro ponto é que, mesmo com cirurgia, o osso precisa de repouso relativo para cicatrizar adequadamente.”

O uso de analgésicos potentes pode ter mascarado a dor, que é um sinal importante do corpo para indicar que o osso ainda não estava pronto para suportar carga total. Dessa forma, ele continuou forçando o local, dificultando a recuperação completa.

No início da semana, o médico responsável pelo time do Palmeiras, informou à imprensa que Paulinho irá passar por um segundo procedimento cirúrgico após a Copa do Mundo de Clubes. Quando questionado sobre, Guilherme Henrique Porceban explica que a necessidade de colocar placa, parafuso ou até enxerto ósseo, como foi previsto pelo time, significa que a fissura não cicatrizou bem e o osso está enfraquecido, podendo até ter evoluído para uma pseudoartrose, que é quando a fissura vira um “falso movimento” e não cola mais sozinha.

“O objetivo dessa segunda cirurgia é estabilizar totalmente a área, fixando com placa e parafuso, e preencher a região com enxerto ósseo para estimular a cicatrização completa, deixando o osso firme novamente,” completa.

O tempo esperado de recuperação varia entre quatro a seis meses dependendo da consolidação óssea e de como o corpo do jogador irá reagir ao enxerto e seu retorno ao campo deve ocorrer apenas após liberação médica, quando o osso estiver completamente cicatrizado no exame de imagem.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DO JOGADOR DE FUTEBOL PAULINHO NO INSTAGRAM