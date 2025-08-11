CARAS Brasil
  1. Bem-estar e Saúde
  2. Médico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'
Bem-estar e Saúde / SAÚDE MENTAL

Médico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'

No último domingo, 10, Alvaro Xaro sofreu uma crise de pânico nos bastidores da Globo antes de estrear ao vivo na Dança dos Famosos 2025

Dr. José Fernandes Vilas e Júlia Wasko
por Dr. José Fernandes Vilas e Júlia Wasko

Publicado em 11/08/2025, às 17h05

O médico explicou mais detalhes da crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Globo - Reprodução/X/Twitter
No último domingo, 10, os participantes da Dança dos Famosos 2025 estrearam ao vivo na Globo. Alvaro Xaro (26), um dos integrantes do quadro do Domingão com Huck, sofreu uma crise de pânico nos bastidores da emissora antes de entrar no palco do programa apresentado por Luciano Huck (53). Em seu perfil do Twitter/X, Lucas Leto (26), colega do influenciador digital na atração, contou que o ajudou a enfrentar o momento tenso.

Em entrevista à CARAS BrasilDr. José Fernandes Vilas explica que, em situações de alta pressão, imprevisibilidade e exposição pública, o corpo pode acionar um "alarme falso" de ameaça. "Taquicardia, falta de ar, tontura, sensação de desmaio ou de ‘perder o controle’. Em estreias, ao vivo, com avaliação de jurados e milhões assistindo, isso é esperado e não é sinal de fraqueza; é fisiologia do estresse funcionando no máximo", destaca.

O psiquiatra ainda reforça que situações envolvendo uma grande novidade, como a estreia de Alvaro Xaro, podem ter relação com a crise de pânico. "Novidade + ao vivo + avaliação social são gatilhos clássicos: há incerteza, risco de erro visível e grande carga de desempenho. Isso aumenta a hipervigilância às sensações corporais (batimento, respiração), que por sua vez retroalimentam a ansiedade e podem culminar numa crise", diz.

"Pânico assusta muito, mas é geralmente autolimitado. O principal risco imediato é hiperventilação, queda de pressão e síncope/colapso, além de criar evitação de situações futuras. Se houver dor no peito, desmaio, falta de ar persistente ou duração prolongada, deve-se avaliar clinicamente para descartar causas médicas", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCAS LETO

Leia também: Álvaro tem crise de ansiedade e Lucas Leto tem atitude que chama a atenção

Dr. José Fernandes Vilas e Júlia Wasko

Dr. José Fernandes Vilas é médico (CRM 52.91722-2) mestre em Medicina pela Santa Casa Misericórdia de BH; Pós Graduado em Neurologia e Psiquiatria Clínica; Palestrante Internacional; Medicina Integrativa Avançada pelo Ensino Hospital Albert Einstein; Autor do Best seller “Quando o sucesso vira burnout”. Membro Titular SBMFI. Atualmente, atende no Instituto José Fernandes Vilas.

