Médico analisa crise de pânico de Alvaro Xaro nos bastidores da Dança dos Famosos: 'Gatilhos'

No último domingo, 10, Alvaro Xaro sofreu uma crise de pânico nos bastidores da Globo antes de estrear ao vivo na Dança dos Famosos 2025

No último domingo, 10, os participantes da Dança dos Famosos 2025 estrearam ao vivo na Globo. Alvaro Xaro (26), um dos integrantes do quadro do Domingão com Huck, sofreu uma crise de pânico nos bastidores da emissora antes de entrar no palco do programa apresentado por Luciano Huck (53). Em seu perfil do Twitter/X, Lucas Leto (26), colega do influenciador digital na atração, contou que o ajudou a enfrentar o momento tenso.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que, em situações de alta pressão, imprevisibilidade e exposição pública, o corpo pode acionar um "alarme falso" de ameaça. "Taquicardia, falta de ar, tontura, sensação de desmaio ou de ‘perder o controle’. Em estreias, ao vivo, com avaliação de jurados e milhões assistindo, isso é esperado e não é sinal de fraqueza; é fisiologia do estresse funcionando no máximo", destaca.

O psiquiatra ainda reforça que situações envolvendo uma grande novidade, como a estreia de Alvaro Xaro, podem ter relação com a crise de pânico. "Novidade + ao vivo + avaliação social são gatilhos clássicos: há incerteza, risco de erro visível e grande carga de desempenho. Isso aumenta a hipervigilância às sensações corporais (batimento, respiração), que por sua vez retroalimentam a ansiedade e podem culminar numa crise", diz.

"Pânico assusta muito, mas é geralmente autolimitado. O principal risco imediato é hiperventilação, queda de pressão e síncope/colapso, além de criar evitação de situações futuras. Se houver dor no peito, desmaio, falta de ar persistente ou duração prolongada, deve-se avaliar clinicamente para descartar causas médicas", finaliza.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE LUCAS LETO

Gente, o Alvaro nessa hora tava tendo um ataque do pânico, aí eu deitei do lado dele e puxei assunto pra tirar ele do buraco. Deu certo 🤍 https://t.co/mnOZnU3NFb — Lucas Leto 🐟 (@olucasleto) August 10, 2025

Leia também: Álvaro tem crise de ansiedade e Lucas Leto tem atitude que chama a atenção