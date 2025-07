Médico analisa comentários de Gominho após a morte de Preta Gil: 'Não significa ausência de dor'

Na última semana, as publicações e comentários feitos por Gominho nas redes sociais após a morte de Preta Gil chamaram a atenção dos internautas

Na última semana, Gominho (36) chamou a atenção dos internautas após realizar uma série de publicações em suas redes sociais após a morte de Preta Gil (1974–2025). O artista usou seu perfil do Twitter/X para confirmar que estava atrás de um novo apartamento no Rio de Janeiro e que estava determinado a seguir a vida após viver "dois anos à sombra dessa doença na pessoa que mais amo e meses vivendo um luto vivo".

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que, apesar de muitos apontarem que o influenciador digital estaria seguindo sua vida "rapidamente" para tentar ignorar a dor, o luto é um processo profundamente individual e multifacetado.

"Em alguns casos, seguir a vida 'rapidamente' pode ser, sim, uma tentativa inconsciente de evitar a dor intensa da perda pela morte. Porém, em outros, pode representar uma forma de honrar quem partiu — transformando sofrimento em ação, e saudade em movimento. No caso do Gominho, é importante entender o contexto: ele acompanhou a dor da Preta por anos", destaca.

"Esse luto não começou no dia da morte, mas muito antes, de forma antecipatória. Começou no dia em que Gominho abandonou seu trabalho há 2 anos em Salvador para acompanhar a amiga abandonada pelo marido após o diagnóstico de câncer. A decisão de seguir em frente pode ser uma forma de manter viva a energia, a luz e a alegria que Preta representava para ele", acrescenta.

O psiquiatra ainda destaca que o fato do ex-participante de A Fazenda estar buscando uma nova casa pode simbolizar a tentativa de reconstruir a própria identidade após a perda: "Quando convivemos intensamente com alguém durante uma doença terminal, como foi o caso do Gominho com a Preta, criamos um elo não só emocional, mas também físico, espacial e até simbólico".

"Mudar-se pode ser uma forma de respirar novos ares, se reorganizar internamente e marcar o início de um novo ciclo. Isso não significa ausência de dor, mas uma tentativa de encontrar novos contornos para uma vida que ficou marcada por um luto profundo", finaliza sobre o caso do influenciador digital.

