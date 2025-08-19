Médico analisa adoecimento de Leonardo após término de Virginia e Zé Felipe: 'Sofrimento afetivo'

Nesta semana, Leonardo abriu o coração ao falar sobre a separação de Virginia e Zé Felipe, confirmando que adoeceu após ser informado sobre a decisão
Em maio deste ano, Virginia Fonseca (26) e Zé Felipe (27) confirmaram o fim do relacionamento de cinco anos. O casal surpreendeu não só os fãs com a notícia nas redes sociais, mas também Leonardo (62), pai do cantor e ex-sogro da influenciadora digital. Nesta semana, o artista confirmou que adoeceu e se sentiu "morto por dentro" quando foi informado sobre a decisão do ex-casal.
"Estou até hoje extasiado, morto por dentro, vivo por fora. Me deu coisas que nunca deu a mim. Herpes na língua, na bunda (...) Meu psicológico ficou abaladíssimo, estou até hoje. A gente, como pai e família, o tanto que eu amo eles... A gente vira uma família só (...) Eu não fiquei, eu estou mal, está ruim. Está ruim", admitiu.
Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. José Fernandes Vilas explica que o corpo fala aquilo que a mente sente. "Quando passamos por um estresse intenso, como uma separação ou um grande conflito familiar, nosso cérebro ativa um sistema chamado eixo HPA, responsável pela liberação do cortisol — o hormônio do estresse", destaca.
"O problema é que, quando esse hormônio fica elevado por muito tempo, o sistema imunológico perde força. E é justamente nesse momento que vírus silenciosos, que estavam adormecidos, como o herpes, encontram espaço para se reativar", acrescenta.
O psiquiatra reforça que esse é um dos motivos para tantas pessoas adoecerem após grandes abalos emocionais, como úlceras, crises de herpes, queda de cabelo, insônia, problemas de pele. "Emoção e corpo são inseparáveis. O caso relatado mostra exatamente como um sofrimento afetivo pode se transformar em sintomas físicos reais, deixando claro que cuidar da saúde mental é, inevitavelmente, cuidar também da saúde física", finaliza sobre o caso do cantor.
Dr. José Fernandes Vilas é médico (CRM 52.91722-2) mestre em Medicina pela Santa Casa Misericórdia de BH; Pós Graduado em Neurologia e Psiquiatria Clínica; Palestrante Internacional; Medicina Integrativa Avançada pelo Ensino Hospital Albert Einstein; Autor do Best seller “Quando o sucesso vira burnout”. Membro Titular SBMFI. Atualmente, atende no Instituto José Fernandes Vilas.
