Médico alerta Virginia Fonseca sobre atitude perigosa para saúde: 'Escute os sinais do corpo'

Em entrevista para CARAS Brasil, o cardiologista Raphael Boesche Guimarães revela o que ninguém conta sobre atitude de Virginia Fonseca com a saúde
Cada vez mais presente na rotina dos famosos, a banheira de gelo conquistou também Virginia Fonseca (26), que compartilha nas redes sociais os mergulhos gelados após o treino. A prática, que promete acelerar a recuperação muscular e trazer sensação de bem-estar, desperta curiosidade — mas também exige atenção, principalmente quando o assunto é saúde cardiovascular.
Quem explica é o Dr. Raphael Boesche Guimarães, cardiologista, que conversou com CARAS Brasil sobre os efeitos da técnica no corpo:
“Quando a pessoa entra de repente na água gelada, o organismo sofre um choque térmico. Ocorre uma vasoconstrição intensa, aumento da frequência cardíaca, da pressão arterial e da respiração. É como se o corpo fosse colocado em estado de alerta imediato”, afirma o especialista.
Segundo o médico, para pessoas saudáveis e acostumadas, o banho gelado pode trazer benefícios, como maior disposição, liberação de endorfinas e até um estímulo leve no sistema imunológico.
“Quando feito de forma gradual, em sessões curtas de 30 segundos a dois minutos, a prática pode ser segura e trazer sensação de energia e bem-estar”, destaca o Dr. Raphael.
Mas o alerta é importante: nem todos podem adotar o hábito sem riscos: “Quem tem hipertensão descontrolada, arritmias ou doenças cardíacas precisa ter cautela. Nessas situações, o choque térmico pode desencadear arritmias ou sobrecarregar o coração”, ressalta o cardiologista.
Assim, apesar de aparecer como tendência entre celebridades, a banheira de gelo deve ser praticada com moderação e responsabilidade. Como reforça o Dr. Raphael Boesche Guimarães:
“O segredo é começar devagar, ouvir os sinais do corpo e, sempre que houver dúvida, conversar com um médico. A saúde do coração deve estar em primeiro lugar.”
Dr. Raphael Boesche Guimarães (CRM: 33565) é médico cardiologista, com título de especialista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Graduado em Medicina pela Faculdade de Medicina de Passo Fundo (2009), concluiu residência em Clínica Médica pela UFCSPA (2012) e em Cardiologia pelo Instituto de Cardiologia do Rio Grande do Sul (2014), onde também obteve o título de mestre na área (2017) e atualmente cursa doutorado. Atua como pesquisador clínico em estudos internacionais e como médico intensivista no Instituto de Cardiologia do RS. É preceptor da residência médica em Cardiologia, além de integrar comissões científicas e ter vasta produção acadêmica publicada em periódicos nacionais e internacionais.
