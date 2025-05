Médico alerta sobre ultrassom de alta tecnologia realizado por Brunna e Ludmilla: 'Marketing'

Na última terça-feira (6), Brunna e Ludmilla compartilharam nas redes sociais o rosto de Zuri, filha do casal, em um ultrassom de alta tecnologia

Na última terça-feira (6), Brunna Gonçalves e Ludmilla chamaram a atenção dos internautas ao realizarem um procedimento de alta tecnologia. O casal aproveitou para fazer um ultrassom 8D na loja MacroBaby de Orlando, nos Estados Unidos, e compartilhar pela primeira vez como deverá ser o rosto da filha Zuri.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica o que é o ultrassom 8D: "É uma evolução do ultrassom 3D e 4D, que tem melhorias na qualidade, definição e realismo das imagens, mas não tem novas dimensões no sentido físico. É uma forma de marketing desses aparelhos novos, mais modernos, mais avançados que tornam as imagens tridimensionais mais nítidas, têm efeitos de luz e sombra que tornam a visualização do bebê ainda melhor e mais realística".

"Mas é basicamente uma tecnologia de imagem mais avançada, não muda o princípio básico do exame, que é um exame de ultrassonografia." E as imagens obtidas são processadas e é feita uma reconstrução da imagem, que é o que gera essas imagens tridimensionais. Esses novos aparelhos utilizam também inteligência artificial no processamento da imagem", acrescenta.

Além disso, o ginecologista destaca que o ultrassom de alta tecnologia não tem riscos, justamente por ser a mesma tecnologia de ondas sonoras, sem radiação, que forma as imagens. "Não existe nenhuma evidência de risco para o bebê ou para a gestante. E é importante destacar que ele complementa, e não substitui, os exames que avaliam, de fato, a saúde fetal", explica.

"Essas imagens tridimensionais não têm praticamente nenhuma utilidade do ponto de vista técnico, de diagnóstico. Para raras situações, a imagem tridimensional pode ajudar. Ela serve, basicamente, para permitir um vínculo, é mais uma questão afetiva e de um pouco de marketing do que, de fato, ter uma utilidade do ponto de vista médico", diz.

