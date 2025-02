Médico alerta sobre sintomas do câncer que atingiu João Faria: 'O homem observa'

Em entrevista à CARAS Brasil, o gerontologista Clayton Franco Moraes detalhou o diagnóstico de João Faria e falou sobre os tratamentos

O influenciador João Faria, que é irmão da atriz Julia Faria, revelou no iníco da semana que foi diagnosticado com câncer no testículo. Em um desabafo nas redes sociais, ele compartilhou fotos em que aparece no hospital e contou que procurou ajuda após sentir dores nas costas e nos testículos.

Em entrevista à CARAS Brasil, o gerontologista Clayton Franco Moraes, que é membro Remido da Sociedade Brasileira de Urologia e o Membro Titular da Confederação Americana de Urologia, detalhou o caso do artista. "O câncer de testículo, apesar de raro, é a neoplasia maligna mais comum entre homens jovens entre 15 e 35 anos ". Segundo ele, os primeiros sinais de alerta incluem dor na bolsa escrotal ou extratesticular, hiperemia local, perda de peso e hidrocele (alteração no tamanho dos testículos).

Como identificar o câncer?

A identificação precoce da doença pode ser feita por meio da palpitação da região. "Comumente o homem observa, ao palpar o testículo, um nódulo indolor. Em outros casos, ele apresenta um aumento de volume do escroto devido a hidrocele. Às vezes se queixa de dor de origem desconhecida", explicou o especialista.

Como é o tratamento?

Já o tratamento varia de acordo com o tipo histológico do tumor. " Pode ser tratamento cirúrgico (orquiectomia), radioterapia, quimioterapia ou associação de tratamentos ", explicou Clayton. Ainda de acordo com o especialista, a incidência do tumor é diferente nas faixas etárias. "O seminoma é mais frequente entre a população adulta (45 a 50% dos casos). Já na população infantil, o tumor germinativo mais comum é o tumor do saco vitelino (80% dos casos)".

O homem pode ter filhos após o tumor?

O tumor de testículo pode impactar a fertilidade masculina."Pode ocorrer infertilidade quando existem situações que afetam a produção ou transporte do espermatozóide, por exemplo, quando existe hidrocele, varicocele, infecções ou inflamações no tecido testicular."

O que disse João Faria?

Na publicação, o artista João Faria desabafou: “5:30 da manhã, 1 de fevereiro de 2025. Cheguei no pronto-socorro com dor nas costas e nos testículos. Estava desde o final do ano passado fazendo tomografia, ressonância e ultrassom de todas as partes das costas e da barriga. Mas como essa noite a dor nos testículos foi novidade, o médico pediu um exame de ultrassom no local. E dessa vez encontramos o problema. Tumor no testículo”, iniciou ele.

“Já estava acostumado com esses PS noturnos, era a oitava ou nona vez desde o final do ano passado que acordava de noite e não dormia mais por conta da dor. Meu pai também estava no hospital, recém operado do coração, como eu poderia dar a notícia que descobriram um câncer em mim? Como que uma simples ida ao hospital para tomar uma injeção para aliviar a dor se transformou num plot twist tão infeliz?" , continuou.

"Eu não sei qual a ligação com a dor nas costas, mas já é um problema a menos. A segunda foto foi 24 horas depois, recém-chegado da sala de cirurgia. A má notícia é que com a biópsia descobrimos que é maligno. A boa é que temos uma ciência avançada e tenho grandes chances de cura com a quimioterapia”, encerrou.

