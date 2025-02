Médico alerta sobre remissão do câncer de Vera Viel: ‘Primeiro estágio’

Após Rodrigo Faro revelar que Vera Viel entrou em remissão do câncer, médico explica o que o termo significa e quando a cura será declarada

Esposa do apresentador Rodrigo Faro, Vera Viel anunciou que entrou em remissão do câncer . Ela foi diagnosticada com um tumor do tipo sarcoma sinovial de partes moles em 2024 e realizou cirurgia e sessões de radioterapia contra a doença. Agora, o médico oncologista Dr. Ramon Andrade de Mello, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Cancerologia, explicou o que significa remissão e outros termos da medicina oncológica.

De acordo com o médico, existem dois tipos de remissão e elas representam estágios diferentes do câncer. " [Remissão] É o primeiro estágio da melhor notícia que todo oncologista deseja dar ao paciente. Em termos de fácil entendimento, a remissão pode ser parcial ou completa, temporária ou permanente. Isso significa que os sinais e sintomas do câncer estão reduzidos ou ausentes. A remissão parcial tem muita relação com a regressão da doença, ou seja, ela é a diminuição do tamanho de um tumor ou da extensão da doença no corpo, em resposta ao tratamento, o que diminui também os sintomas. Já a remissão completa é o desaparecimento de todos os sinais da doença em resposta ao tratamento. Isso nem sempre significa que o câncer foi curado, mas é uma boa notícia", disse ele.

O que é sarcoma sinovial?

O Dr. Ramon Andrade de Mello também explicou qual é o tipo de câncer que surgiu em Vera Viel. "O sarcoma é um tipo de câncer que se origina nos tecidos conjuntivos do corpo, como ossos, músculos, gordura, cartilagem e vasos sanguíneos. Existem muitos subtipos de sarcomas, classificados em dois grupos principais: sarcomas de partes moles e sarcomas ósseos", afirmou.

Quando a cura pode ser declarada?

A cura no câncer pode ser considerada depois de cinco anos de remissão completa. "Algumas células cancerosas podem permanecer no corpo, por isso o acompanhamento médico é importante. O mais importante para pensarmos em cura para o câncer é diagnosticar precocemente a doença. A cura também está atrelada ao tipo de tumor, de forma que alguns são mais agressivos e com maiores chances de metástases que outros . E existem alguns tumores que têm altas taxas de cura, até mesmo quando diagnosticados em fases avançadas”, afirmou o médico oncologista.

O que é regressão e seguimento oncológico?

Além de explicar acima o que é remissão, o Dr. Ramon Andrade de Mello também explicou os significados de mais dois termos médicos que os pacientes oncológicos vão ouvir ao longo do tratamento.

O primeiro deles é regressão. "Então, quando há a diminuição do tumor ou da extensão da doença no corpo, falamos em regressão. Isso ocorre na maioria das vezes pelo tratamento. Há casos raríssimos de regressão espontânea com desaparecimento completo ou parcial de um tumor maligno", afirmou.

Por fim, o termo seguimento oncológico também faz parte da rotina e representa o acompanhamento médico. “O objetivo é detectar a possibilidade de recidiva ou novos problemas. Essas consultas médicas regulares acontecem independentemente dos sintomas. O paciente passa por exames físicos e outros que podem incluir análises laboratoriais e de imagem”, afirmou.

