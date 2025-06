Médico alerta sobre remissão de tumor de Netinho: 'Risco maior'

Após Netinho anunciar que entrou em remissão do câncer do sistema linfático, o médico Elge Werneck faz um alerta em entrevista à CARAS Brasil

Na noite de segunda-feira (9), Netinho contou aos seguidores nas suas redes sociais que estava "curado" do câncer no sistema linfático que enfrenta. O termo correto seria remissão, quando a doença não é detectada por exames e tem os sintomas corporais reduzidos. O Dr. Elge Werneck, médico oncologista, alerta sobre o quadro do cantor em entrevista à CARAS Brasil.

Netinho está curado do câncer?

O cantor continuará realizando as sessões de quimioterapia restantes e aguardará as novas instruções de seus médicos. O oncologista alerta que, embora o resultado seja positivo, é necessário um cuidado maior em pacientes que já enfrentaram o tumor: "Todo ser humano pode desenvolver um novo câncer, e esse risco é ainda maior em quem já teve essa doença previamente".

Além disto, o médico reforça que a remissão no caso do cantor vai aumentando conforme o tempo: "No caso de Netinho, as chances de recidiva vão diminuindo com o passar do tempo , de tal forma que esses primeiros anos são fundamentais nesse acompanhamento bastante rigoroso".

O que é o exame de PET/CT?

Na publicação, Netinho falou sobre o exame PET/CT. O cantor realizou na última sexta-feira (6) e surgiu com o resultado no post do Instagram. O médico explica como é feito o exame:

" O PET-CT (Tomografia por Emissão de Pósitrons e Tomografia Computadorizada) é um exame de imagem que combina a tomografia por emissão de pósitrons (PET) com a tomografia computadorizada (CT) para criar imagens do corpo, visualizando tanto a estrutura anatômica quanto o metabolismo celular. Essa combinação permite identificar tumores, avaliar o estado das células e órgãos, e monitorar a resposta ao tratamento , principalmente em casos de câncer."

Além disto, o especialista conta que, quando há atividade cancerígena, o exame encontra diversos focos de células tumorais, ao mesmo tempo que mostra como está a resposta ao tratamento em casos como o de Netinho: "Geralmente, quando o câncer está em atividade, existe uma capitação bem significativa, o que reduz consideravelmente com a boa resposta aos tratamentos realizados".

