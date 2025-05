Médico alerta sobre reação alérgica de Carolina Dieckmann: 'Gravidade'

Nesta segunda-feira (5), Carolina Dieckmann atualizou sua saúde aos fãs nas redes sociais após sofrer uma reação alérgica em sua boca durante um voo

Nesta segunda-feira (5), Carolina Dieckmann (46) surpreendeu seus fãs ao publicar um novo relato em suas redes sociais contando mais detalhes do estado de sua boca após sofrer uma reação alérgica. No dia anterior, a atriz contou que ficou com a área inchada e vermelha durante um voo. A artista ainda contou que demorou para tomar providências e a região ficou queimada.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi explica qual é a relação entre a reação alérgica e a viagem de Carolina Dieckmann: "Viagens aéreas podem desencadear ou agravar reações alérgicas devido a vários fatores:​ baixa umidade na cabine (a atmosfera dentro de aviões é significativamente mais seca do que o ambiente terrestre, o que pode levar à desidratação das mucosas, incluindo os lábios, tornando-os mais suscetíveis a irritações e reações alérgicas) e exposição a alérgenos (durante o embarque e desembarque, os passageiros podem entrar em contato com alérgenos como poeira, pelos de animais e resíduos de alimentos, que podem estar presentes nos assentos, bandejas e outras superfícies da aeronave).

Além disso, o clínico geral aponta que o uso de cosméticos ou produtos de terceiros também pode causar reações alérgicas. "A aplicação de produtos labiais ou cosméticos não habituais, especialmente em ambientes secos, pode desencadear reações alérgicas em indivíduos sensíveis (...) Os sintomas descritos por Carolina — inchaço, vermelhidão e dor nos lábios — podem ser atribuídos a uma reação alérgica ou irritativa, possivelmente exacerbada por desidratação das mucosas, contato com substâncias alergênicas e histórico de sensibilização", explica.

Em seu relato, a atriz contou que demorou para tomar uma providência mesmo com os sintomas. Apesar disso, o especialista destaca que é fundamental procurar atendimento médico, principalmente quando os sintomas persistem ou pioram: "Se o inchaço, vermelhidão ou dor não diminuírem com medidas simples, como hidratação e uso de produtos hipoalergênicos (...) Sinais de infecção e dificuldade para respirar ou engolir. No relato, Carolina reconheceu que demorou a tomar medidas para aliviar os sintomas, o que pode ter contribuído para a gravidade da reação".

