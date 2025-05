Médico alerta sobre preocupação do diagnóstico de Rodrigo Hilbert: 'Pode afetar órgãos vitais'

Rodrigo Hilbert está internado e passou por uma cirurgia de emergência na África do Sul

O apresentador Rodrigo Hilbert (45) passou por uma cirurgia emergencial após sofrer uma lesão séria durante as gravações do quadro Planeta Extremo, exibido pelo Esporte Espetacular, na TV Globo. O incidente aconteceu enquanto ele participava do Cape Epic, uma das mais difíceis provas de mountain bike do mundo, na África do Sul.

De acordo com informações divulgadas na imprensa, o marido de Fernanda Lima (47) caiu da bicicleta e bateu com força contra uma pedra. Mesmo com dores intensas na coxa, ele decidiu seguir na competição, acreditando que se tratava apenas de um machucado leve. No entanto, com o passar dos dias, o local da pancada apresentou sinais de infecção e, após avaliação médica, foi diagnosticado um abscesso grave na região atingida.

CARAS Brasil entrevista o clínico geral Dr. Elzo Mattar, sobre como esse tipo de quadro requer atenção. “O abscesso é uma loja ou coleção de pus dentro dos tecidos moles, secundário a uma resposta do nosso sistema imunológico a um processo infeccioso, geralmente, bacteriano”, explica.

O médico afirma que lesões como a de Rodrigo — mesmo sem cortes visíveis — podem evoluir para infecções sérias. “Ferimentos contusos, como golpes ou impactos que não geram danos à pele, mas lesionam o tecido subcutâneo, e ferimentos abertos, como escoriações ou pequenos cortes, podem ser porta de entrada para bactérias. A mais comum delas é a Staphylococcus aureus”, completa.

Rodrigo precisou ser submetido a uma cirurgia para drenar o abscesso e conter a infecção. Embora o quadro tenha sido controlado a tempo, Dr. Mattar alerta para os riscos de complicações se não houver tratamento adequado. “No geral, não é uma condição grave, mas, se negligenciada, pode evoluir para situações críticas, como o comprometimento do membro e até mesmo o desenvolvimento de um choque séptico.”

A sepse, ou infecção generalizada, é uma das principais preocupações nesses casos como o do apresentador. “Se o tratamento não for iniciado rapidamente, a infecção pode se espalhar pela corrente sanguínea, levando à queda acentuada da pressão arterial e afetando órgãos vitais como coração, rins e cérebro”, conclui o médico.