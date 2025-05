Médico alerta sobre pós-operatório de cirurgia bariátrica de Jojo Todynho: 'Desafiador'

Na última terça-feira (13), Jojo Todynho usou as redes sociais para falar com os seguidores sobre os cuidados pós-operatório de sua cirurgia bariátrica

Na última terça-feira (13), Jojo Todynho (28) usou suas redes sociais para falar sobre a recuperação de sua cirurgia bariátrica. A influenciadora digital deu algumas dicas aos fãs de cuidados para antes e depois do procedimento e destacou que o processo exige muito dos pacientes. "A bariátrica exige muito de nós, né? É um custo. É muito caro", comentou em seus Stories do Instagram.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Neto Borghi fala sobre o relato de Jojo Todynho: "A cirurgia bariátrica é, sim, uma ferramenta extremamente eficaz no tratamento da obesidade, especialmente em casos em que outras abordagens falharam. Mas ela está longe de ser um caminho fácil — e o relato da Jojo traz à tona uma realidade que muitas pessoas não enxergam: a cirurgia exige muito mais do que coragem para entrar no centro cirúrgico. Ela exige resiliência, disciplina e transformação profunda".

"Quando um paciente opta pela bariátrica, ele está assumindo um compromisso de mudança para o resto da vida. O procedimento altera a fisiologia do organismo, modifica a digestão e a absorção de nutrientes, e impõe uma nova maneira de se relacionar com a comida. Isso envolve desde a mastigação mais lenta até o fracionamento de refeições, suplementações diárias e um controle rigoroso com exames frequentes", acrescenta.

O nutrólogo ainda destaca que muitas pessoas acreditam que, após a cirurgia bariátrica, o emagrecimento acontece automaticamente, mas que o pós-operatório exige muito dos pacientes. "A verdade é que o pós-operatório é tão ou mais desafiador do que o pré-operatório. Exige acompanhamento multidisciplinar — com médico nutrólogo, nutricionista, psicólogo e, muitas vezes, educador físico — para garantir que o paciente não apenas perca peso, mas preserve sua massa magra, mantenha sua saúde metabólica e evite deficiências nutricionais graves", diz.

À CARAS Brasil, o especialista ainda aponta que a cirurgia bariátrica ainda envolve custos não só financeiros, mas emocionais, como relatado pela própria influenciadora digital: "Além do valor da cirurgia em si, existe um investimento contínuo com consultas, exames, suplementos vitamínicos e suporte psicológico. E mais: nem todo mundo está preparado para lidar com os impactos emocionais dessa jornada. Muitas vezes, o paciente se vê magro no espelho, mas ainda carrega dentro de si a mentalidade da obesidade. Isso pode gerar crises de identidade, compulsões alimentares, ansiedade e até depressão".

"Por isso, a saúde mental é fundamental nesse processo. Trabalhar autoestima, imagem corporal, lidar com frustrações e criar estratégias para manter a motivação são pilares do sucesso no médio e longo prazo. Pacientes emocionalmente estruturados tendem a ter resultados muito melhores e mais duradouros", finaliza.

