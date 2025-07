Médico alerta sobre parada cardíaca em internação de Arlindo Cruz: 'Não é tão comum'

Na última quarta-feira, 24, Arlindo Cruz sofreu uma parada cardíaca de 15 minutos enquanto segue internado com graves sequelas de um AVC sofrido em 2017

Na última quarta-feira, 24, Arlindo Cruz (66) sofreu uma parada cardíaca de 15 minutos. O artista está internado em um hospital do Rio de Janeiro desde abril deste ano e segue com graves sequelas de um acidente vascular cerebral (AVC) sofrido em 2017. Em suas redes sociais, a família publicou um comunicado pedindo respeito após circularem notícias falsas sobre sua morte.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Sergio Jordy explica que o AVC pode causar diversas e diferentes sequelas dependendo da área que foi acometida. "Podendo causar sintomas motores, fraquezas e paralisias, alterações da sensibilidade, alterações da linguagem e fala, dificuldade para engolir, perda visual, alterações cognitivas, crises convulsivas, além de depressão e ansiedade", diz.

O neurologista destaca que a parada cardíaca sofrida por Arlindo Cruz não é uma das consequências mais frequentes, mas que pode sim acontecer: "Não é tão comum, mas ocorre em casos graves de eventos extensos e principalmente que comprometem o tronco cerebral. Levando à instabilidade cardíaca, também pode ocorrer como complicação de um AVC, como infecções, arritmias e embolias", destaca.

De acordo com a coluna Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, o artista apresentou piora nos últimos dias e estaria perdendo a função dos rins, fígado e pâncreas. À CARAS Brasil, o especialista reforça que o quadro de falência de múltiplos órgãos geralmente ocorre com quadro de AVC grave.

"Muitas vezes, quando o paciente já sofria de condições clínicas pregressas, como diabetes e hipertensão, também em casos de hipóxia grave por conta de parada cardíaca com lesão de múltiplos órgãos, além de uso de medicamentos com potencial nefrotóxico e hepatotóxico durante o tratamento intensivo, geralmente multifatorial, já envolvendo comprometimentos prévios", finaliza.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Flora Cruz (@floracruzoficial)

Leia também: Grave! Arlindo Cruz sofre parada cardíaca de 15 minutos durante internação