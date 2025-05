Médico alerta sobre lesões de Neymar Jr: ‘Alterada para sempre’

Especialista em medicina esportiva explica por que Neymar Jr sofre com lesões no futebol e diz que retorno do atleta é mais complexo do que muitos imaginam

O jogador de futebol Neymar Jr enfrenta período difíceis no esporte por causa de lesões. A lesão mais recente foi uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) com lesão de menisco no joelho esquerdo. A partir disso, o médico ortopedista e especialista medicina esportiva Dr. Rodrigo Martínez explicou que o histórico do atleta pode deixar o retorno aos campos mais complexo do que muitos imaginam.

O médico contou que a reconstrução do ligamento do joelho deixa sequelas e que a sequência de lesões muda o jeito de jogar dos atletas. "A estrutura biomecânica do joelho é alterada para sempre. Mesmo com sucesso cirúrgico, o joelho nunca volta a ser exatamente o mesmo", disse o especialista.

Inclusive, o doutor explicou que a recuperação envolve o trabalho para restabelecer força, controle neuromuscular, reeducar o gesto esportivo e readaptar o sistema motor a um novo padrão. “Neymar tem um nível de refinamento motor fora do comum. Cada drible, cada aceleração e mudança de direção exige precisão absoluta. Quando o joelho deixa de entregar esse feedback fino, o corpo sai do modo automático e passa a compensar. Isso gera sobrecarga muscular e aumenta o risco de novas lesões”, afirmou.

Por fim, o médico destacou que o histórico de lesões de Neymar Jr deixa a recuperação mais complexa por causa das limitações do corpo e das compensações que ele passou ao longo do tempo para manter a mecânica do movimento. “O maior fator de risco para uma lesão é já ter tido uma. E Neymar carrega um prontuário considerável”, declarou, e completou: "Voltar a jogar é uma coisa. Voltar a ser Neymar é outra. E, biologicamente, isso se torna mais difícil com o tempo".

Atualmente, Neymar Jr é jogador do time Santos.

O que o Santos falou sobre a nova lesão de Neymar Jr?

A nova lesão de Neymar Jr foi revelada pelo time Santos em 18 de abril de 2025. Na data, o clube anunciou que detectaram uma lesão em um músculo diferente do anterior no atleta. A nova lesão aconteceu no músculo semimembranoso na região posterior da coxa.

“O camisa 10 do Peixe já iniciou tratamento no CT Rei Pelé. Em paralelo, o atleta vai seguir o trabalho de fortalecimento muscular, sempre tentando chegar em índices musculares melhores a fim de evitar novas ocorrências. Ele será reavaliado periodicamente para acompanhamento e novas definições do tratamento. Foi decidido juntamente com estafe e o próprio atleta que este trabalho de recuperação continuará e, se necessário, novas abordagens serão realizadas a fim de alcançar os valores ideais para a volta aos gramados”, informaram.

