Médico alerta sobre infecção de Anitta: 'Complicações'

Após Anitta relatar um afastamento por conta de uma infecção, o Dr. Igor Maia Marinho alerta sobre sintomas e prevenção; saiba tudo

Anitta se afastou dos palcos e redes sociais por alguns dias. A cantora cancelou um show no último dia 18 e reapareceu no domingo passado (29) repaginada após algumas cirúrgias plásticas. Em nota, a assessoria da artista desmentiu boatos de que a sua infecção teria ligação aos procedimentos realizados. Em entrevista à CARAS Brasil, o Dr. Igor Maia Marinho explicou a doença e fez alertas.

Segundo o infectologista, infecções como a da cantora podem varias de quadros leves, como uma que atinge a garganta ou é urinária, até doenças mais graves, como pneumonia, sepse ou meningites. O médico explicou: "Os riscos à saúde dependem do local da infecção, do agente causador, da resposta imunológica da pessoa e da rapidez com que o tratamento ou atendimento médico é iniciado. Em artistas como a Anitta, que têm uma rotina intensa de viagens e apresentações, o repouso adequado e o tratamento precoce são essenciais para evitar complicações e garantir uma recuperação completa".

Quais os sintomas de uma infecção bacteriana?

O especialista formado pela USP avalia os sintomas que podem ser característicos da doença e alerta que varia por conta do local da infecção: "Em geral, incluem febre, dor localizada (como garganta, cabeça, abdômen ou corpo), mal-estar, cansaço e, às vezes, secreções purulentas (como catarro ou corrimentos com pus). Em casos mais graves, podem ocorrer queda da pressão arterial, confusão mental ou dificuldade respiratória — sinais que exigem avaliação médica imediata".

Como tratar ou prevenir infecções bacterianas?

Por fim, o Dr. Igor também pontua que os tratamentos são variados. Em casos mais intensos, envolve uso de antibióticos para tratar da bactéria que está causando está infecção e, por conta disto, é necessário realizar exames laboratoriais para identificar o agente e escolher qual a medicação mais apropriada. Para prevenir, ele alerta: "A prevenção inclui medidas simples, como boa higiene das mãos, cuidados com alimentação e água, evitar automedicação com antibióticos e manter o calendário vacinal em dia. Em ambientes com aglomerações, como shows ou aeroportos, é importante redobrar a atenção com a saúde."

