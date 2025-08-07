Médico alerta sobre hipnose usada para parto de filho de Carol Peixinho: 'Não funciona para todas'

Na última segunda-feira, 4, Carol Peixinho contou que está realizando aulas de hypnobirthing, uma técnica que usa hipnose na preparação do parto

Na última segunda-feira, 4, Carol Peixinho (40) contou mais detalhes de seu preparativo antes da chegada de seu primeiro filho, fruto de seu relacionamento com Thiaguinho (42). A ex-BBB está realizando aulas de hypnobirthing, uma técnica que usa hipnose para proporcionar um parto mais tranquilo.

"A cada encontro, meu corpo entende, minha mente acalma, meu coração confia. Esse curso está sendo muito incrível para mim", contou a influenciadora digital no Instagram. Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Igor Padovesi explica que o hypnobirthing é uma técnica interessante, particularmente para as mulheres, que têm a expectativa de ter um parto mais natural e sem uso de anestesia principalmente.

"É uma técnica que usa a hipnose como forma de relaxamento e controle da dor. É importante dizer que a hipnose é uma técnica validada, comprovada para o tratamento de diversas condições e que leva a um estado profundo de relaxamento", acrescenta.

"Não tem nada de místico, é um estado de consciência e que tem um benefício comprovado para tratamentos de saúde em geral. E no caso do parto, que é uma situação que envolve muita dor, é uma técnica que se propõe a permitir que a mulher consiga lidar com a dor somente com o uso do recurso da hipnose", finaliza.

Além disso, o ginecologista aponta que os prós desse método é que não tem contraindicação: "É uma forma de evitar intervenções no parto que podem também envolver algum risco e é natural. Agora, o contra é que não funciona para todas as mulheres, muitas mulheres não conseguem".

"Como é uma situação do parto que envolve muita ansiedade e adrenalina, muitas mulheres podem não conseguir de fato e se sentir frustradas por isso, porque mesmo treinadas na hora do parto podem não ter uma boa eficácia dessa técnica. Ela é mais indicada para mulheres que, de modo geral, já são mais calmas e já praticam meditação e outras técnicas de autoconhecimento", conclui sobre o caso da influenciadora digital.

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CAROL PEIXINHO

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Carol Peixinho 🐠 (@carolpeixinho)

Leia também: Carol Peixinho exibe barrigão antes de treinar e surpreende os seguidores