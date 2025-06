Médico alerta sobre hematomas em Juliano Cazarré após duas cirurgias: 'Risco'

Na última terça-feira (3), Juliano Cazarré surpreendeu os seguidores nas redes sociais ao mostrar os hematomas em sua perna após passar por suas cirurgias

Na última terça-feira (3), Juliano Cazarré (44) chamou a atenção dos fãs ao compartilhar mais detalhes de sua recuperação após passar por duas cirurgias no joelho. Em seu perfil do Instagram, o ator mostrou uma parte de suas sessões de fisioterapia, mas um fator chamou a atenção: os hematomas em sua perna. Após os dois procedimentos, incluindo a reconstrução do ligamento cruzado e um retorno ao hospital para refazer os pontos após sofrer uma queda em casa, o artista ficou com marcas no corpo.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Carlos Cedano explica que o aparecimento de equimoses, também conhecidos como hematomas, não é motivo para alarme: "Ocorre com frequência e é devido ao fato de que existe um sangramento pós-operatório que, em nível moderado, é esperado. O sangue acaba se infiltrando nos tecidos e chega até a pele".

"As equimoses se resolvem sozinhas, pois o próprio organismo cuida disso. A cor roxa vai se alterando para amarelada e finalmente some. Algumas pomadas podem ajudar a acelerar esse processo, mas o uso não é obrigatório. É muito importante, até o desaparecimento total, que o paciente evite exposição solar no local, sob risco de ficar com manchas permanentes", acrescenta.

O ortopedista ainda destaca que, após uma cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado anterior, a reabilitação com fisioterapia é fundamental. "Existe perda de força muscular e alteração no equilíbrio. Por isso, é indicada fisioterapia, com exercícios de propriocepção, que vão ajudar a reestabelecer o equilíbrio e a marcha normais, fortalecimento e movimentação para prevenir perda de amplitude de movimento na articulação", diz.

"A recuperação no caso do ligamento cruzado anterior é um pouco lenta, com liberação progressiva das atividades. As atividades que não envolvem movimentos de rotação no joelho (como esteira, subir escadas, elíptico, bicicleta) são liberadas antes, enquanto aquelas que envolvem rotação do joelho (por exemplo, futebol e tênis) são liberadas mais tarde. A liberação de atividades sem restrições ocorre, em geral, em torno dos sete meses de pós-operatório", conclui sobre o caso do ator.

