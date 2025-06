Médico alerta sobre gravidade de abusar de estimulantes como Rafael Zulu: 'AVC'

Dr. Elzo Mattar – Especialista em Clínica Médica e Cardiologia - DR. ELZO MATTAR - CRM SP 119870 / RQE - 102445 (clínica médica)O Dr. Elzo Mattar é médico formado pela Faculdade de Medicina de Botucatu – UNESP, com especialização em Clínica Médica pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica – AMB e em Cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia – AMB.Atualmente, integra o corpo clínico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo/SP, e exerce importantes funções acadêmicas e assistenciais. É docente da Faculdade Estadual de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP).Além disso, Dr. Elzo Mattar é Diretor Clínico do Hospital de Base de São José do Rio Preto e Coordenador Geral da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo (SOCESP) – Regional Rio Preto (gestão 2024/2026).