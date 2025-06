Médico alerta sobre a doença que matou a ex-VJ da MTV Ananda Lewis: 'Risco aumentado'

A ex-VJ da MTV Ananda Lewis morreu nesta terça, 12, após lutar contra doença extremamente grave

A ex-VJ da MTV Ananda Lewis morreu em sua casa em Los Angeles, nos Estados Unidos, nesta terça (11), aos 52 anos. De acordo com informações da imprensa internacional, ela estava com um câncer de mama metastático, já diagnosticado em estágio avançado.

Em entrevista à CARAS Brasil, Dr. Wesley Andrade, oncologista mastologista e oncologista cirurgião, especialista em cirurgia mamária, afirmou que o câncer de mama é o tipo de câncer de maior relevância entre as mulheres no Brasil e no mundo.

Apesar dos avanços no diagnóstico e no tratamento, ainda existem muitas dúvidas e mitos sobre a doença. "O câncer de mama ocorre quando células da mama começam a se multiplicar de forma descontrolada. Isso é causado por uma alteração genética no DNA da célula. Aqui vale a explicação: todo câncer é genético, mas nem todo câncer é familiar (hereditário). Todos os cânceres são genéticos, pois têm origem em uma mutação genética no DNA de uma célula", diz.

O câncer diagnosticado na ex-VJ da MTV teria 95% de chances de cura se fosse diagnosticado precocemente. Isso não vale apenas para esse tipo da doença, mas para outras variações. No mais, check-up anual e exames de rotina podem ajudar a diagnosticar doenças silenciosas.

"O câncer de mama é uma doença grave, mas, quando diagnosticado precocemente, tem altas taxas de cura. Mesmo em estágios mais avançados, há tratamentos eficazes que permitem o controle da doença e qualidade de vida", explica Andrade.

Quais os fatores de risco da doença que matou a ex-VJ da MTV?

Os principais fatores de risco incluem: idade acima de 50 anos, histórico familiar, obesidade, sedentarismo, consumo de álcool (em qualquer quantidade), terapia de reposição hormonal prolongada (estrogênio, testosterona), primeira menstruação precoce, menopausa tardia, ausência de gravidez, ausência de amamentação e alimentação inadequada.

"Mulheres com mutações genéticas herdadas (como dos genes BRCA1, BRCA2 e TP53) também têm risco significativamente aumentado", finaliza o médico.