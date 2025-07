Médico alerta sobre doença que levou Milton Neves à internação de urgência: 'Pode ser fatal'

Especialista explica riscos da arritmia cardíaca diagnosticada no apresentador Milton Neves

Milton Neves precisou ser internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, em junho de 2020, após passar mal durante o programa Terceiro Tempo, da Band. O apresentador foi diagnosticado com arritmia cardíaca aguda.

Na época, foi divulgado que o comunicador sentiu tontura e taquicardia, como é popularmente conhecido o coração acelerado. No entanto, em nenhum momento ele chegou a perder a consciência. A recuperação se deu após ações médicas.

CARAS Brasil entrevista o Dr. Elzo Mattar, médico cardiologista e clínico geral, para entender quando a internação é indicada nesses casos. Segundo o especialista, a recomendação é necessária em casos que dão margem para morte súbita.

“A internação pode ser necessária quando a arritmia representa um risco iminente. Por exemplo, se o paciente desmaia por conta da arritmia, se há risco de morte súbita, ou se precisamos fazer procedimentos como uma cardioversão elétrica ou implantar um marcapasso. Em alguns casos, também optamos pela internação para investigação e monitoramento", explica.

“Arritmias podem causar morte, especialmente se não forem diagnosticadas e tratadas. A taquicardia ventricular, por exemplo, é uma arritmia extremamente grave que pode levar à morte em poucos minutos se não for revertida rapidamente", complementa.

Apesar de grave em alguns casos, a arritmia pode ser curável, dependendo do tipo. "Com procedimentos como a ablação por cateter [podem ser curáveis]. Outras podem ser controladas com medicamentos ou com o uso de marcapasso. A boa notícia é que, atualmente, temos tratamento eficaz para praticamente todos os tipos de arritmia", fala.

Elzo Mattar alerta que, muitas vezes, a arritmia é confundida com ansiedade ou estresse. A sensação de coração disparado, por exemplo, pode ser causada por ambos. "É por isso que a avaliação médica é tão importante. Nem toda palpitação é arritmia, mas quando ela é recorrente, precisa ser investigada com atenção", alerta o médico.

O problema pode ser diagnosticado com exames de eletrocardiograma, por exemplo. No entanto, Holter 24 horas, que monitora o coração durante um dia inteiro, e o teste de esforço, que avalia o ritmo cardíaco durante atividade física, também são recursos para saber se o paciente está com a doença.